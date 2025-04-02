25-часовая речь против Трампа стала рекордной в истории Сената США

Американский сенатор-демократ Кори Букер установил рекорд продолжительности речи в Сенате. Выступление, в котором он подверг критике политику президента США Дональда Трампа, продолжалось 25 часов 5 минут.

Предыдущий рекорд был установлен сенатором Стромом Термондом в 1957 году. Речь политика против Закона о гражданских правах продолжалась 24 часа 18 минут. 55-летний Букер признался, что всегда хотел побить рекорд, принадлежащий противнику гражданского равноправия.

“Всего за 71 день президент США нанес огромный ущерб безопасности и финансовой стабильности американцев, самим основам нашей демократии. Для Америки это ненормальные времена, и американский Сенат должен относиться к ним соответственно”, – заявил он.

Законодатели от Демократической партии находятся под давлением со стороны избирателей, недовольных тем, что их представители недостаточно возвышают голос против политики президента. Речь Букера, стала одним из самых серьезных выступлений против Трампа и фактически сорвала работу Сената 1 апреля.