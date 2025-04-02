Мнение: Новая деноминация, или почему с рублей надо убрать три ноля

В 1996 году проезд в трамвае стоил 1000 рублей. Полбуханки чёрного хлеба — 600 рублей, пачка «Беломора» — 800 рублей, а коммуналка — 80 тысяч рублей (ссылка).

Наши власти решили, что это чересчур, и объявили о грядущей деноминации — об удалении трёх нулей с банкнот. В 1997 новые деньги напечатали, с января 1998 начали обменивать: купюры в 50’000 рублей заменили на купюры в 50 рублей, и так далее. В 1998 году в магазинах писали «старые» цены и «новые» цены, чтобы народу было проще ориентироваться, но уже к 1999-2000 году народ освоился, и даже в уме переводить цены из новых в старые перестал.

Саму деноминацию, однако, широкие народные массы восприняли как… обман. Отчасти потому, что в августе того же 1998 года Россию накрыл масштабный экономический кризис, так называемый «дефолт», после рубль резко ослаб, а цены на некоторые товары выросли в несколько раз. Отчасти потому, что народ с подачи нечистых на руку народных трибунов в принципе не доверяет властям. Аксиома блогера (сформулировал Кримсональтер): «при принятии любого решения власть поступит максимально подло по отношению к гражданам, независимо от любых других соображений».

Аналогичным образом неокоммунисты возмущались монетизацией льгот — заменой кривых и несправедливых льгот на прозрачные денежные выплаты. Денег в итоге на социалку в бюджете выделили больше, так как у нас вообще социальное государство, но неокоммунисты кричали, что «народ снова ограбили» (пример).

Пытаться рассказать при помощи цифр и логики, как дела обстоят на самом деле, обычно невозможно. Необходимые условия для обучения — уважение ученика к учителю и готовность ученика учиться. Потребители мифов про «преступную власть, которая грабит народ» не имеют ни того, ни другого. Они почти презирают тех, кто не разделяет их циничные взгляды на устройство общества, и они категорически не готовы напрягать мозг, погружаясь в цифры — они и так уверены в своей правоте.

Цитирую из письма читателя:

…я не раз и не два объяснял взрослым людям, что если одна валюта (например, иена) к другой (например, доллар) значительно меньше, то это не значит, что она «плохая», или «слабая» валюта. Важно только соотношение цен и доходов. Слушали меня с недоверием, но так как говорил про Японию, то вроде даже соглашались (не может же Япония быть плохой).

Другой пример — человек старше меня (и не глупее меня) рассуждал, цитирую «вот у арабов есть только нефть. А у нас есть нефть, газ, металлы, лес». То есть он реально просто перечислял на пальцах наименования. Как в анекдоте: он изменил два раза (с разными женщинами), а она всего один раз (с гусарским полком).

Другой раз объяснял коллеге инженеру, что слабая валюта тоже имеет свои преимущества для экономики. Наткнулся на аргументы, что это «власти пишут, чтобы обманывать нас»…

Полагаю, из этого следует, что Батька Лукашенко был прав. Он не пытался ничего объяснять электорату, а просто провёл в 2016 году деноминацию, перечеркнув на ценниках сразу четыре нуля. Теперь за один белорусский рубль дают 27 русских рублей, а курс доллара — 3 рубля 20 копеек за доллар. Граждане видят, что у них хорошая, крепкая валюта, и уважение к экономическим талантам президента растёт.

В России надо сделать то же самое, обменять рубли на новые в пропорции 1000:1. Бензин будет стоить 6 копеек за литр, проезд на метро — 5 копеек за жетон или 3 рубля за проездной. Обед в ресторане — рубль, пачка пельменей — 40 копеек, новый ноутбук — 60 рублей. Подержанный автомобиль — 1000 рублей, однушка в Петербурге — 8000. И, самое главное, доллар будет стоить 8 копеек, за один рубль будут давать 12 долларов. Народ будет наглядно видеть в обменниках, что рубль силён, а доллар слаб.

Да, деноминация будет чего-то стоить бюджету и бизнесу. Однако бизнесу она обойдётся довольно дёшево — по сравнению с Честным Знаком, ГИИС ДМДК, ЛесЕГАИС и тому подобными реальными гирями это несущественно. Что касается властей, то они получат важный приз: уровень доверия граждан к экономике и к рублю сильно повысится. По сравнению с несущественными суммами, в которые обойдётся печать новых банкнот и обновление компьютерных программ, ожидаемый эффект будет огромен — вливания в лобовую пропаганду даже близко не дадут такой эффективности. На мой взгляд, предложение уникальное, надо брать.