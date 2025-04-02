“Еврейский молот” Рэнди Файн одержал победу на выборах во Флориде

Представитель Республиканской партии Рэнди Файн одержал победу на выборах в Палату представителей Конгресса США от шестого округа Флориды. По предварительным данным, он получил 54% голосов. Президент Дональд Трамп поздравил его с победой.

Файн, член законодательного собрания Флориды, – еврей, выступающий в поддержку Израиля и относящийся к трампистскому лагерю партии. Он называет себя “еврейским молотом”. Его соперником был учитель Джош Вайль, мусульманин, выступающий с критикой Израиля.

Файн одержал победу, несмотря на то, что демократы потратили на избирательную кампанию в десять раз больше – 10 миллионов долларов. Накануне выборов о возможности поражения говорил и губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис.

Следует также отметить, что это были первые выборы в Конгресс после вступления Дональда Трампа на пост президента. Демократы старались превратить голосование в “референдум по Трампу”.