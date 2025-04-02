 

Чрезмерное общение с чат-ботами тесно переплетается с одиночеством и эмоциональной зависимостью

02.04.2025, 12:15, Разное
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Недавнее исследование выявило, что люди, которые часто взаимодействуют с ChatGPT, испытывают повышенное чувство одиночества и эмоциональной зависимости в сочетании с уменьшением социальных взаимодействий в реальном мире. OpenAI проанализировала миллионы диалогов ChatGPT, в то время как исследователи из Массачусетского технологического института провели четырехнедельное исследование людей, ежедневно взаимодействующих с чат-ботом. Оба исследования выявили корреляцию между частым использованием ChatGPT и повышенным чувством одиночества.

Результаты свидетельствуют о том, что люди, испытывающие одиночество, могут быть более склонны искать общения с интеллектуальными чат-ботами. Это поднимает важные вопросы о наших развивающихся отношениях с технологиями и о том глубоком влиянии, которое они оказывают на наши межличностные связи. Поскольку мы все больше полагаемся на технологии для общения, крайне важно понимать потенциальные последствия такого взаимодействия.

Хотя некоторые люди могут найти поддержку в компаньонах с искусственным интеллектом, крайне важно обеспечить ответственную и этичную разработку этих платформ. Необходимостью также является принятие нормативных мер для предотвращения эксплуатации уязвимых пользователей. Взрывной рост числа ИИ-ботов создает как новые возможности, так и новые проблемы. Хотя они предлагают потенциальные преимущества для тех, кто ищет поддержки, важно осознавать риски, связанные с чрезмерным доверием к этим виртуальным компаньонам.Источник &#8212 MIT Media Lab


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