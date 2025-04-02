Роботам-доставщикам в Москве разрешат пользоваться общественным транспортом

Состоялась встреча представителей правительства Москвы с руководством компаний, использующих роботов для доставки товаров потребителям.

Обсуждались варианты решения проблем, возникших из-за обилия роботов на тротуарах столицы – они часто мешают пешеходам и даже образуют заторы.

В итоге стороны договорились о том, что робо-курьерам разрешат спускаться в метро и ездить на автобусах и трамваях. Однако, как считают представители служб доставки, машины придётся «немного доработать».

– Необходимо, чтобы они могли самостоятельно подниматься на подножки автобусов и трамваев и прикладывать свои карты к валидаторам. С подземным транспортом проблем быть не должно, особенно с новыми станциями, – пояснил собеседник, присутствовавший на встрече.

Ожидается, что во время пилотного периода роботы будут ездить «зайцами» (некоторые компании даже заявили, что готовы разработать режим избегания встречи с контролёрами) и обращаться к пассажирам с просьбой помочь им попасть в транспорт, однако в течение трёх месяцев компании обязались сделать доставщиков самостоятельнее.

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