 

BYD Yangwang U7 оригинально похвастался своей интеллектуальной подвеской

02.04.2025, 9:00, Разное
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Китайский автопроизводитель Yangwang, известный своими технологически продвинутыми автомобилями, представил новый роскошный седан U7. В рекламном ролике компании подчеркивается исключительная управляемость и устойчивость автомобиля. Она наглядно демонстрируется серией трюков, выполняемых акробатами на его крыше во время движения по сложной местности.

U7 оснащен активной электромагнитной системой подвески DiSus-Z, которая использует лидар и камеры для прогнозирования дорожных условий и регулировки жесткости подвески до 1000 раз в секунду. Эта технология превосходит традиционные адаптивные системы подвески, используемые в автомобилях класса люкс таких брендов как Audi и Mercedes-Benz.

Приводимый в действие четырьмя отдельными электродвигателями, каждый мощностью около 320 лошадиных сил, U7 может похвастаться исключительной производительностью: время разгона до сотни составляет всего 2,9 секунды, что сопоставимо с такими спорткарами, как Lamborghini Huracán Performante. При заявленном запасе хода в 720 километров U7 поддерживает возможность быстрой зарядки — с 30 % до 80 % менее чем за 20 минут.

Аэродинамичный дизайн U7 обеспечивает ему коэффициент лобового сопротивления всего 0,195. С учетом цены от 86,5 до 98 тысяч долларов U7 представляет собой значительный прорыв китайских производителей на рынок электромобилей класса люкс.

Источник &#8212 Car News China


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