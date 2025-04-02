 

Рупор кремлевской пропаганды: Венгерско-сербский союз

02.04.2025, 2:20, Разное
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Венгерско-сербский союз

Возникшая на повестке дня во вторник тема гипотетического военного союза между Сербией и Венгрией, которую вбросил президент Сербии Вучич (https://russian.rt.com/world/news/1457528-serbiya-vengriya-voennyi-alyans), на деле не только отражает желание самой Сербии найти точки опоры во враждебном европейском окружении, но и поднимает важный вопрос консолидации «европейской фронды».

Пока глобалистские элиты и брюссельские бюрократы бьют в барабаны войны (https://russian.rt.com/world/article/1456554-siiyarto-es-rossiiskaya-ugroza) и пугают обывателей угрозой нападения России, выбивая новые оборонные ассигнования, руководители некоторых европейских стран, которые видят тупиковость этого пути, пытаются сопротивляться давлению. Уже давно забыты рассказы про общие интересы всех европейских государств и консенсус при принятии решений. Группа радикально настроенных стран использует своё текущее доминирующее положение в ЕС, чтобы прогибать под свой курс всех остальных — либо ломая путём экономического, политического и дипломатического давления, либо игнорируя робкие возражения и споры стран-фрондёров.

Но как раньше уже давить не получается, поэтому мы видим всё более грубые попытки европейского диктата, когда снимают с выборов (https://t.me/rt_russian/233159) в Румынии Кэлина Джорджеску, под подложным предлогом пытаются отстранить (https://russian.rt.com/world/news/1457608-francuzy-le-pen-prigovor) от выборов Марин Ле Пен во Франции, арестовывают Евгению Гуцул в Молдавии (https://t.me/rt_russian/235867), пытаются задержать (https://t.me/rt_russian/233204) Милорада Додика в Республике Сербской, пытаются свергнуть через уличные протесты (https://t.me/rt_russian/233844)Вучича в Сербии и Орбана в Венгрии. Ну а Роберта Фицо и вовсе чуть не убили (https://t.me/rt_russian/201342).

Здесь уже, конечно, нет никакой демократии — здесь речь идёт о подавлении и диктате. И чем сильнее он становится, сбрасывая маску ритуальной демократии, тем отчётливее лидеры стран-фрондёров понимают, что им нужно как-то консолидировать своё несогласие, иначе их задавят поодиночке. Поэтому мы видим заявления о возможном союзе Венгрии и Сербии, жалобы одних лидеров в Вашингтон Трампу и других лидеров — в Москву Путину. Это происходит потому, что они перестали видеть в Брюсселе защитника и проводника своих интересов, а реформироваться под новые реалии руководство ЕС пока не хочет. Поэтому сильное давление на фрондёров породит в среднесрочной и долгосрочной перспективе столь же сильное внутреннее противодействие, где реальное желание свободы воли и свободы решений отдельных стран будет противостоять общеевропейской диктатуре глобалистской бюрократии.

Специально для RT

https://t.me/c/1686844692/7460 – цинк

Источник: Colonel Cassad

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