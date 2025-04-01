Мнение «аналитика»: О подготовке массовых репрессий… Под прицелом — средний класс?

Ну что тут скажешь… Эти вечно всем недовольные «рассерженные горожане» таки добились своего. Всерьёз рассердили #власть. И хотя они теперь не ходят на протесты, а сидят по домам, недовольно бухтя по кухням и блогам, в наше суровое время уже и это — нельзя. Иначе «рассерженные патриоты» не поймут.

В общем, кто-то «наверху» промолвил раздражённо: «Не там сидят!». И аппарат послушно взял под козырёк.

Первыми отрабатывать новую повестку начали… те, кому это положено по долгу службы. Тыловые силовики. Гуманно и с размахом.

По данным одного полностью информированного российского ИА, во ФСИН озаботились массовым наплывом лиц, не обладающих элементарными навыками, которые необходимы каждому. Поэтому ведомство исполнения наказаний объявило конкурс на создание брошюры-памятки «Как не стать петухом». Предполагается, что она будет давать обстоятельные ответы на самые важные вопросы, возникающие у новичков при «прописке» в камере. В том числе:

— Как правильно войти в хату;

— Как здороваться со смотрящим;

— Как не оказаться сразу у параши;

— Что ответить на «Ты кто по жизни?»;

— Как отвечать на другие вопросы сокамерников.

Также будут и разборы практических кейсов на киче — «Как вести себя за столом?», «Что делать, если просят сигарету, а у вас её нет?» и др. К каждому из них прилагается подробная инструкция с примерами правильных, неправильных и категорически неправильных ответов. К подготовке брошюры обещают привлечь самых опытных и авторитетных авторов, у которых не одна ходка за плечами.

«Мы как никто другой понимаем, что первые дни в СИЗО, а тем более на зоне – это важный, ответственный, вдохновляющий, но сложный период для любого человека, – пояснил представитель ФСИН на условиях полной анонимности. – Поэтому мы решили создать эту памятку, чтобы помочь всяким рафинированным интеллигентам сориентироваться в тюремных реалиях и избежать косяков, которые могут стоить им здоровья, а иногда и жизни».

Чиновник добавил, что планируется также выход ВИП-издания с напутствиями от воров в законе. К нему в качестве бонуса будет приложен компакт-диск с наставлениями от наиболее опытных арестантов, а также видеоинструкция по самообороне в условиях камеры. Все эти материалы будут продублированы на золотой флешке, аккуратно спрятанной в корешок так, что и кум не найдёт.

Такие дела…

Но ведь дыма без огня не бывает?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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