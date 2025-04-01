“Референдум по Трампу” – шестой округ Флориды избирает своего конгрессмена

Во Флориде проходят выборы в Палату представителей Конгресса США по шестому избирательному округу. Место освободилось после назначения Майкла Уолтца Советником президента США по национальной безопасности.

Округ традиционно голосует за республиканцев, и на последних выборах Уолтц одержал победу с перевесом в 33%. Однако теперь демократы по сути превратили избирательную кампанию в референдум против политики президента Дональда Трампа, которая вызывает полемику в американском обществе.

Опросы общественного мнения предрекают республиканцу Рэнди Файну победу над демократом Джошуа Вайлем, однако исход предвыборной гонки не предрешен, тем более, что демократы потратили на избирательную кампанию десять миллионов долларов – в десять раз больше, чем республиканцы.

Республиканский губернатор Флориды Рон Десантис, который до 2018 года представлял округ в Конгрессе США, призвал не только избирателей, но и журналистов не относиться к голосованию как к референдуму по Трампу. Он также заявил, что, если результаты окажутся неудовлетворительными, вина за это ляжет исключительно на Файна.

Напомним: несколькими днями ранее Трамп попросил члена Палаты представителей от штата Нью-Йорк Элис Стефаник отказаться от назначения постоянным представителем США в ООН. Причина этого стало стремление сохранить минимальное республиканское большинство в Конгрессе.