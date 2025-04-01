В Вологодской области отменили майские праздники

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поддержал инициативу общественного движения «Русская соборность» об отмене в регионе длинных выходных в мае 2025 года.

Активисты считают, что майские праздники были «придуманы большевиками для спаивания русского народа».

– Мы предлагаем отметить лишь святой для нашей страны праздник – День Победы, а все остальные дни люди должны жить обычной жизнью, работать и не поддаваться искушению зелёного змия, – сказал глава «Русской соборности», первый советник губернатора Герман Стерлигов.

Власти Вологодчины планируют перенести выходные с майских праздников на важнейшие даты в истории региона – провозглашение Северной области в 1936 году, открытие первой маслодельни в 1835 году и визит в Вологду Иосифа Сталина в 1948 году.

Передовой опыт Вологодской области предложили с 2026 года распространить и на другие регионы – вопрос об отмене длинных майских праздников в ближайшее время рассмотрят парламенты Архангельской, Ставропольской и Ленинградской областей, а также Краснодарского края.

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