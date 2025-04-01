 

Трамп пригрозил ввести пошлины на норвежскую нефть, если ему не присудят Нобелевскую премию мира

01.04.2025, 19:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что если до конца года ему не присудят Нобелевскую премию мира, он введёт санкции на нефть из Норвегии.

Он посоветовал властям этой страны «поступить мудро и наградить того, кто действительно достоин».

Трамп объявил о таких планах во время общения с журналистами в Белом доме. В частности, он выразил уверенность в том, что премию присуждает правительство Норвегии, а когда услышал про Нобелевский комитет, попросил «не уводить разговор в детали».

– Для меня не имеет значения, как называется департамент правительства Норвегии, который присуждает премию… Понятно, что это происходит в Норвегии, а значит, это делает их правительство. Какая разница, как называется департамент? Это неважно. Я хочу сказать, что премию должны присудить мне, иначе у них возникнут проблемы, – сказал американский президент – Если они поступят мудро и наградят того, кто действительно достоин… Вы знаете, это будет хорошая сделка для всех. Я умею заключать сделки. Если они этого не сделают, мы просто введём 50% тарифы для всех стран, которые покупают норвежскую нефть.

Трамп добавил, что вопрос с Нобелевской премией мира можно было бы решить мирно, но силовой вариант «нельзя убирать со стола».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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