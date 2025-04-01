Мнение: Хроники раскола американского мира – “демократия” в США и “диктатура” в Евросоюзе

1. Дональд Трамп пытается сделать выборы в США относительно честными, так как ему не нравится, что почтовые чиновники и смотрители кладбищ приписывают демократам миллионы голосов. Для этого он затеял масштабную избирательную реформу (ссылка).



Мы в России избалованы, у нас продвинутая, прозрачная и честная выборная система. Поэтому мы смотрим на главное нововведение Трампа со снисходительной улыбкой: дескать, наконец-то эти несмышлёныши догадались. Дональд Трамп требует элементарного, чтобы все американские штаты ввели обязательную проверку удостоверения личности при голосовании. До сих пор в 18 штатах на избирательных участках от участников голосования не требовали документы, что открывало широчайший простор для манипуляций. Кроме того, Трамп хочет почистить избирательные списки от рептилоидов и вампиров, некоторым из которых сейчас уже по 150-200 лет.

Возможно, ещё лет через 15-20 американцы догадаются включить на выборах обязательный видеоконтроль, как в России. Однако навряд ли они откажутся от своей порочной двухступенчатой системы голосования, при которой граждане выбирают выборщиков, которые уже затем выбирают президента. Конкретно Трампу система выборщиков выгодна, поэтому переходить на нормальную прямую систему трамписты захотят навряд ли.

2. Также Дональд Трампа подписал указ о признании английского языка государственным и официальным. Ранее государственного языка в США не было (ссылка).

На эту новость я смотрю без особого восторга, так как английский и без того слишком силён. Наша планета объединена интернетом, поэтому все языки находятся сейчас внутри виртуального октагона, где идёт драка на выживание, все против всех. Маленькие языки проигрывают большим, так как большие языки порождают более качественный контент.

Если мы хотим, чтобы через 100 лет в России всё ещё говорили на русском, а не на английском языке, нам нужно предпринимать осознанные усилия для защиты и пропаганды нашего языка. Если пустить дело на самотёк, доля и значимость русского языка будут постепенно уменьшаться. Будет забавно, если через некоторое время привилегия думать и говорить на русском останется только у нейросетей, которым в ходе тренировок скармливали и скармливают огромный корпус текстов на русском языке…



3. Во Франции репрессировали Марин Ле Пен, самого популярного политика в стране. Обвинение натянутое, оно явно не соответствует политическому масштабу фигуры – якобы она использовала не вполне по назначению часть средств, выделенных её партии для работы в Европарламенте: платила из них зарплату своим помощникам, но не тем.

При помощи этого крючкотворства госпоже Ле Пен впаяли 4 года: два года домашнего ареста плюс два года условно. Теперь она не сможет участвовать в выборах 2027 года, в чём, очевидно, цель судебной операции и заключалась (ссылка).

Вынужденно отступив в Евросоюз после поражения на выборах в США, глубинное государство начало энергично отстаивать полноценную диктатуру. Теперь любое сопротивление глубинарии подавляют жёстко и открыто, демонстративно игнорируя выбор простолюдинов. Мадам Ле Пен уже как минимум вторая — до неё глубинарии расправились со своим противником в Румынии, прямо отказавшись признавать чистую победу Кэлина Джорджеску на президентских выборах. В Румынии получилось даже циничнее, но румыны проглотили унижение, так как они давно уже встали на европейский путь, и реальной независимости у них нет.

Следующая на очереди, вероятно, партия «Альтернатива для Германии», немецкие националисты. Эта партия стала уже слишком популярной среди страдающих немцев, чтобы глубинарии позволили ей участвовать в политической борьбе.