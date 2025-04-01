Мнение: Ле Пен поймали на горячем

Довольно шокирующая информация поступила про дела во Франции, где вчера внезапно влепили аж 4 года бравой Ле Пенше. Правда, до тюрьмы пока у них не дойдет, на Ле Пен просто наденут браслет, ограничивающий ее свободу (что-то типа ошейника, как я понимаю), но главное – ее лишают избирательных прав на 5 лет, то есть таким образом она не сможет участвовать в выборах президента Франции. Это, надо понимать, “ловкий” ход Эммануила Макрона, который таким образом расчищает себе путь к переизбранию, подрядив для такого дела французский суд. Выборы во Франции должны пройти в 2026 году, а у Ле Пен при таких сжатых сроках, скорее всего, не получится даже подать апелляцию – ведь французский суд типа жутко перегружен и сможет принять апелляцию не раньше следующей зимы.

Глядя со стороны, все это отдает изощренным издевательством. Ле Пен вроде как “разоблачили” как злостную воровку средств из бюджета – но даже не стали сажать; саму Ле Пен даже не ограничивают в праве оспорить приговор – но увы, времени на это скорее всего не хватит. Пусть самозванка Ле Пен в отчаянии грызет прутья своей клетки – все равно ее в выскочки не выпустят.

А вообще – всё выглядит так, как будто европейцы в ответ на “хамскую” и знаменитую речь американского вице Вэнса на конференции в Мюнхене в феврале про то, что в Европе “не уважают демократию” реально обиделись и в ответ попросту закусили удила; “ах вот вы как?! Всякая неотесанная деревенщина станет тут нам указывать, как Европе соблюдать демократию?! Мы вам сейчас покажем, что такое на самом деле не уважать вашу гребаную демократию, которую мы действительно в гробу видали!” И понеслась: Вэнс осмелился попенять европейской элите, что они себя совсем уж непристойно вели с кандидатом в президенты Румынии – в ответ европейцы не смирили свой пыл, а ВТОРОЙ РАЗ завели уголовное дело на Джорджеску, которого они уже лишили победы в первом туре выборов под непонятными неубедительными предлогами – и выкинули его из повторных выборов, тоже без убедительных обоснований (хотя ДЖорджеску только нарастил свой избирательный рейтинг с тех пор; И вот теперь, в качестве изюминки на тортик из говна для любимого Ди-Джей Вэнса, положили на именной торт историю с Ле Пенихой. Франция – это уже не Румыния, это одна из ведущих держав Европы, и вот там – такой скандал. Вы, мол, нас обвиняли в том, что мы не уважаем демократию, “волю народа”? Думали, мы испугаемся таких обвинений?!

ТАК ВОТ – отвечает Европа. Заткнитесь, проклятые америкосы. Нам плевать на все ваши “надуманные” обвинения. ДА! Мы действительно плевали на эту вашу “волю народа”, потому что мы, ЭЛИТА, Действительно в грош не ставим все это быдло. “Народ” нас устраивает только тогда, когда он готов голосовать так, как НАМ надо. Если же безответственные обезьяны собрались отдавать свои голоса НЕ ТЕМ, кому надо – истинный европеец (типа Макрона) должен иметь возможность забить “народу” его дурацкое “мнение”, его “демократию” ему же в глотку. Подумаешь, если быдло захотело, чтобы к власти пришла набитая дура Ле Пен! Еще чего?! Уважение к демократии – это когда МЫ, то есть ЭЛИТА, можем снять по беспределу любого кандидата, который НАС не устраивает – и навязать “народу” выбор из тех, кто устраивает только НАС.

Поэтому и принимается откровенно антидемократичное решение об отстранении Ле Пен. США и выскочке Вэнсу Европа таким образом показывает, что мнение “народа”, как и мнение США в лице Вэнса, Европу не колышет. Все будет так, как хочет сама “элита”. Ни Джоджеску, ни Ле Пен Европе не нужны. Точка.

Россия, конечно, не может никак возмущаться беспределом, поскольку в России к выборам относятся с еще большим цинизмом, чем в ЕС. В России выборов нет никаких уже давно. И более того, в РФ все “интеллигенты” ненавидят демократию и пресловутый “народ” с его мнением еще больше, чем все Макроны-Макароны, вместе взятые. Нигде, пожалуй, нет такого искреннего отвращения к демократии, чем в России. Почему? Потому что в России презрение к населению и к “народу” острее, чем где бы то ни было еще. Почему не посадить неприемлемого кандидата по беспределу? Почему просто не снять его с выборов, без объяснения причин? В России так делают все, и все последние 20 лет.

Европа банкует. Ведет себя неимоверно нагло. Сойдет ли ей это с рук? По-моему, они допрыгаются. Да, они вроде бы в своем праве – но все-таки и совесть надо иметь. По крайней мере, есть хоть надежда, что на Европу найдется управа. У нас в России такой надежды нет в принципе. Некому в России любить демократию.