В школах введут обязательное заучивание постов Дмитрия Медведева

В рамках новой образовательной инициативы, утвержденной министерством просвещения, ученики 8-х классов будут изучать творчество заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на уроках литературы. В курс, рассчитанный на три занятия, включат анализ и декламацию наиболее ярких публикаций из Telegram-канала политика.

В частности, школьникам предстоит выучить наизусть пассажи про «оголтелую русофобскую свору», «содомитские кагалы» и «визгливых подсвинков». Методические рекомендации подчеркивают необходимость глубокого понимания контекста и авторского замысла этих выражений. Оцениваться будет не только точность воспроизведения текста, но и эмоциональная окраска при чтении.

В перспективе, по словам разработчиков программы, англоязычный канал Дмитрия Медведева рассматривается как ценный источник аутентичных материалов для уроков английского языка. Ученики будут анализировать стилистические особенности постов и переводить их на русский, что поспособствует расширению словарного запаса и углублению знаний о современной политической риторике.

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