 

Госдума всё-таки приняла скандальный закон о «налоге на мемы»

01.04.2025, 15:33, Разное
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Госдума в третьем чтении приняла законопроект №404/1, касающийся монетизации цифрового контента развлекательного характера. В народе он уже получил неофициальное название: «Закон о налоге на мемы».

Согласно тексту документа, вводится новый вид налогообложения — «Цифровая юмористическая активность». С каждого лайка под мемом отчисление в казну составит 13 копеек, комментарии «ахахаха», «ор», «смешно же» признаются формой цифрового смеха и облагаются по ставке 0,53 рубля, за каждую шутку ниже пояса автору надлежит оплатить 0,82 рубля.

Также планируется создание специального реестра мемов с присвоением каждому уникального номера (УМН), по которому будет вестись учёт просмотров, репостов и степени уместности в обществе. Ответственным за его создание назначен Росмемнадзор.

Для удобства россиян специальные службы будут отслеживать всех их комментарии и передавать сведения соответствующим ведомствам, они в свою очередь выпишут квитанции, а затем средства спишутся автоматически с банковских карт авторов мемов.

Закон вступит в силу с 1 мая 2025 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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