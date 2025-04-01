Фильтры будущего впервые «запекли» при температуре 450 градусов

Холодное спекание происходит при температуре всего 450°C, тогда как классический обжиг требует нагрева до 1500°C. Метод не только сокращает энергопотребление, но и ускоряет процесс: на создание материала уходит всего 30 минут. Дополнительное преимущество технологии – отсутствие необходимости в связующих веществах и порообразующих компонентах, что существенно сокращает производственные затраты.

Полученная керамика обладает открытой пористостью до 47, 9%, что обеспечивает отличную пропускную способность — более 5000 л/(м²·ч·бар). Материал обладает большим потенциалом для использования в очистке воды – от грубой макрофильтрации до высокоточной нанофильтрации.

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« В результате холодного спекания бемитового порошка с 5%-ной добавкой корунда удалось синтезировать однофазный керамический материал с открытой пористостью 47,9%. Такая структура, где поры занимают почти половину объема, оптимально подходит для фильтрации, – отметил Андрей Смирнов, заведующий Лабораторией керамических материалов и технологий РТУ МИРЭА. – Наш метод позволяет создавать высококачественные фильтрующие материалы с минимальными затратами ресурсов».

Исследование профинансировано Российским научным фондом. Сегодня научная группа занимается модификацией свойств материала и изучением перспективных направлений его применения.

Результаты проекта опубликованы в научном журнале «Тонкие химические технологии».