Acer выпустила два любопытных электрофэтбайка
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Компания Acer, исторически известная своим компьютерным оборудованием, расширяет свое присутствие на рынке электрического транспорта. На тематической выставке Taipei Cycle Acer продемонстрировала две модели под брендом Acer Gadget — прочный внедорожный электровелосипед Ranger и обновленную версию своего городского электровелосипеда ebii-M.
Ranger обладает мотором мощностью 750 Вт и аккумулятором, обеспечивающим запас хода до 85 км на одной зарядке. Он оснащен прочными 20-дюймовыми шинами, регулируемой подвеской и гидравлическими дисковыми тормозами и соответствует стандартам водонепроницаемости IP54. Ranger будет доступен на рынках с сентября по цене 1499 евро.
Ebii-M представляет собой эволюцию оригинального городского электровелосипеда ebii с приводным двигателем Bosch и аккумулятором емкостью 400 Вт⋅ч. Он также оснащен 20-дюймовыми шинами и гидравлическими дисковыми тормозами. Ebii-M имеет встроенную систему освещения, поддерживает сервис Find My от Apple для отслеживания местоположения и имеет малый вес — всего 19 кг. Хотя цены и доступность ebii-M пока не разглашаются, оригинальный ebii в настоящее время доступен примерно за 5000 долларов.
Источник — Acer Gadget
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