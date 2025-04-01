Acer выпустила два любопытных электрофэтбайка

Компания Acer, исторически известная своим компьютерным оборудованием, расширяет свое присутствие на рынке электрического транспорта. На тематической выставке Taipei Cycle Acer продемонстрировала две модели под брендом Acer Gadget — прочный внедорожный электровелосипед Ranger и обновленную версию своего городского электровелосипеда ebii-M.

Ranger обладает мотором мощностью 750 Вт и аккумулятором, обеспечивающим запас хода до 85 км на одной зарядке. Он оснащен прочными 20-дюймовыми шинами, регулируемой подвеской и гидравлическими дисковыми тормозами и соответствует стандартам водонепроницаемости IP54. Ranger будет доступен на рынках с сентября по цене 1499 евро.

Ebii-M представляет собой эволюцию оригинального городского электровелосипеда ebii с приводным двигателем Bosch и аккумулятором емкостью 400 Вт⋅ч. Он также оснащен 20-дюймовыми шинами и гидравлическими дисковыми тормозами. Ebii-M имеет встроенную систему освещения, поддерживает сервис Find My от Apple для отслеживания местоположения и имеет малый вес — всего 19 кг. Хотя цены и доступность ebii-M пока не разглашаются, оригинальный ebii в настоящее время доступен примерно за 5000 долларов.

Источник — Acer Gadget