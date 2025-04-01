 

Бельгийский шоколад будут делать из мучных червей из-за подорожания какао

01.04.2025, 13:33, Разное
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Бельгийские производители шоколада рассматривают возможность использования мучных червей в качестве альтернативного ингредиента для своей продукции из-за резкого роста цен на какао-бобы.

Как утверждают учёные, эти насекомые богаты белком и микроэлементами, а для придания шоколаду традиционного вкуса можно использовать искусственные добавки.

– Мы должны искать новые пути, чтобы сохранить бельгийский шоколад доступным для всех, – заявил глава Ассоциации бельгийских шоколатье. – В ином случае уже через несколько лет он перейдёт в категорию дорогих деликатесов, которые могут себе позволить немногие даже в ЕС, не говоря о развивающихся странах.

До этого в Евросоюзе разрешали использовать мучных червей только рыбакам в качестве наживки, причём в большинстве стран для их приобретения необходимо было показать лицензию на вылов рыбы и план рыбалки, утверждённый муниципалитетом. С 2024 года их разрешено применять в пищевых продуктах, но только в виде порошка, обработанного ультрафиолетом.

– Никто не возражал против красного кармина в кондитерских изделиях, а ведь его тоже делают из насекомых. Это открывает нам путь к новым рецептам, – считают в Ассоциации. – Нет принципиальной разницы, сколько в шоколаде порошка из насекомых – 0,1% или 70%, зато это позволит на 300-400% сократить себестоимость продукта и на 20-25% – его конечную стоимость для потребителя.

Несмотря на то, что производители шоколада уверены в благосклонной реакции потребителя на инновационную рецептуру, они намерены попросить Еврокомиссию разрешить им первое время не указывать насекомых в составе или скрыть их под нейтральным термином – например, «питательный компонент».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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