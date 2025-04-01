Трамп заявил, что с радостью баллотировался бы против Обамы на выборах 2028 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что он с радостью составил бы конкуренцию Бараку Обаме на президентских выборах 2028 года. Отметим, что 22-я поправка к Конституции США запрещает переизбрание на третий срок.

“Это было бы здорово. Я никогда не думал о третьем сроке, но мне говорят, вопрос можно решить. Не знаю насчет этого. Я хочу сделать самую лучшую работу. У нас есть еще четыре года, почти четыре полных года”, – заявил он.

Обама, как и Трамп, не сможет баллотироваться на третий срок. Для изменения 22-й поправки требуется согласие двух третей от каждой из палат Конгресса, а затем ратификация 75% штатов.

Впервые о возможности баллотироваться на третий срок Трамп публично заявил на днях в интервью телеканалу NBC. На прямой вопрос, хочет ли он остаться президентом и после истечения нынешней каденции, Трамп ответил: “Я люблю работать”.