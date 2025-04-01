Мнение: ИИ вместо учителя – нейросети сокращают время учёбы в несколько раз

В этом году не подготовил шутку на 01 апреля, извините. Пост ниже вполне серьёзен.

Частная школа в Техасе добавила детям занятия с ИИ-репетиторами — каждый день школьники сидят и по два часа занимаются с роботом, который учит их индивидуально, по персональной программе. Вот как хороший репетитор-человек, только нейросеть. Оставшиеся часы школьники посвящают риторике, физкультуре и тому подобным предметам, традиционным для подготовки будущего начальства (ссылка).

Если журналистов Фокс Ньюс не надули, то результаты эксперимента впечатляют. У подростков остаётся масса свободного времени (так как часть других уроков отменена), но они при этом показывают отличную успеваемость — школа вошла по результатам экзаменов в 2% лучших по стране (ссылка).

Процитирую несколько комментариев с Реддита (ссылка):

Если бы я попытался угадать причину успеха, я бы сказал, что с помощью ИИ дети перестают бояться задавать «глупые вопросы». Очень часто ученики стесняются спрашивать, чтобы не выглядеть глупо, особенно если объяснение не до конца понятно. А здесь можно спокойно задавать вопросы снова и снова, пока не поймёшь.

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И плюс к этому, можно сразу задать конкретный вопрос, не продираясь через горы видео, сайтов и учебников. Я много пользовался ChatGPT прошлой осенью на курсе экономики. Я не специалист по экономике, да и предыдущий раз проходил её 2,5 года назад, поэтому нейросеть очень помогла быстро освежить память и разобраться в материале. С математикой ИИ справлялся не идеально — приходилось перепроверять, — но всё равно это была огромная экономия времени, особенно учитывая, что консультации преподавателей пересекались с другими занятиями и работой.

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Мне нравится, что ИИ позволяет задавать не только глупые вопросы, но и нахальные вопросы с подвохом. Можно спорить с нейросетью, подбрасывать ей провокационные аргументы и смотреть, как она их парирует, объясняя и защищая свою позицию. Такая «обратная сократовская методика» сильно углубляет понимание темы, а в традиционной школе провернуть подобное практически невозможно.

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Вот что получается, когда у тебя достаточно ресурсов, чтобы выделить каждому ученику персонального преподавателя. Раньше подобную роскошь могли позволить себе только очень богатые семьи.

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Государственная школа — это, по сути, просто детский сад. Большую часть того, чему нас учат в школе (да и в университете тоже), мы потом в жизни почти не используем. Главное, что там приобретается — это социальные навыки.

Если хочешь глубоко освоить конкретные предметы, есть гораздо более эффективные методы обучения, чем стандартные лекции учителей широкого профиля.

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В статье также говорится, что освободившееся время школьники тратят на развитие социальных навыков: ораторское искусство, командную работу, финансовую грамотность и личные проекты, связанные с их увлечениями.

Техасский эксперимент выглядит издали слишком хорошо, чтобы быть правдой. Однако другие исследования, в Гарварде и в Нигерии, также доказывают, что ИИ-репетиторы впечатляюще эффективны.

Исследователи из Гарварда учили студентов по физике с помощью ИИ-репетитора. Студенты усваивали материал примерно вдвое лучше, чем на традиционных занятиях с кожаным преподавателем, при этом студенты отмечали, что им было гораздо интереснее. Авторы эксперимента делают из этого банальный вывод: если студент занимается в собственном темпе и получает индивидуальную обратную связь, ему гораздо комфортнее, чем на групповом занятии, где материал для него то слишком лёгкий, то слишком сложный (ссылка).

В Нигерии вообще произошло маленькое чудо: школьники за 6 недель освоили программу, которую обычно проходят 2 года (ссылка). Они занимались с ЖПТ-4, в версии от Микрософт. В комментариях пишут, что полноценной статьи в научном журнале ещё нет, однако команда исследователей «заслуживает доверия», а «полная статья» готовится к публикации.

Понятно, что все эксперименты сопровождаются лукавыми реверансами в духе «мы не заменяем учителей, учитель необходим, без настоящих педагогов, тёплых и ламповых, никак не обойтись». Как оно будет на самом деле, сказать сложно. С одной стороны, да, кто-то должен подвести ученика за руку к компьютеру и как-нибудь замотивировать его на учёбу, так как без контроля со стороны взрослых школьник предпочтёт хихикать над мемами и листать Тик-Ток. С другой стороны, выстроить должную систему мотивации, с кнутами и пряниками — это именно та задача, которую отлично решали до революции 1917 года, которую кое-как решали в советских школах, и которую школа современная боится решать. К примеру, горластых разгильдяев нельзя сейчас ни стукнуть линейкой, ни выгнать из класса, ни оставить на второй год. Это гуманно, но крайне непедагогично.

Минусы у ИИ-репетиторов наверняка тоже найдутся — у всех сильнодействующих средств есть минусы. К примеру, не получив должной дозы стресса и смирения от обучения в обычном бестолковом классе, школьник может вырасти «снежинкой», падающей в обморок от одного грубого взгляда в его адрес.

В общем, в интересное время мы живём. Лично я из всего этого делаю вывод однозначный: эксперименты по внедрению нейросетей в учебный процесс надо ставить немедленно, это сейчас передовой край педагогики. Очень надеюсь, что и в России такие опыты начали уже проводить.