Президенту Монголии объявили импичмент из-за того, что он не смог попасть из лука в мишень на скаку

Парламент Монголии проголосовал за импичмент действующему президенту Халтмаагийну Баттулге по причине несоответствия занимаемой должности в части демонстрации традиционных навыков.

К этому привёл инцидент на ежегодном фестивале «Наадам», где президент не смог поразить мишень из лука, находясь верхом на лошади.

В официальном заявлении парламента отмечается, что этот промах «поставил под сомнение способность главы государства представлять страну на международной арене и укрепить национальную гордость».

– Неудачное выступление президента продемонстрировало недостаточную приверженность культурным ценностям и историческим традициям монгольского народа, – говорится в заявлении госкомиссии.

– Это был сложный, но необходимый шаг, – заявил спикер парламента Гомбожавын Занданшатар. – Как он может представлять страну на международной арене после такого позора? Что подумают иностранцы о таком президенте?

До новых выборов обязанности президента временно возложены на премьер-министра Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ.

—