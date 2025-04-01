КНР начала масштабные учения по блокаде Тайваня

У берегов Тайваня начались масштабные учения Народно-освободительной армии Китая, в которых принимают участие военно-морской флот, ВВС, сухопутные и ракетные силы НОАК. КНР настаивает на том, что Тайвань – китайская территория.

“В ходе учений силами ВМС и ВВС будет осуществляться “боевое патрулирование”, нацеленное на захват всеобъемлющего превосходства; также будут отрабатываться удары по морским и наземным целям, меры и способы блокирования важнейших районов и морских путей”, – заявил представитель вооруженных сил КНР Ши И.

По его словам, речь идет о серьезном предупреждении “сепаратистам”, законной мере, направленной на защиту китайского единства. Государственные СМИ Китая демонстрируют графику, изображающие цели на тайваньской территории.

Как отмечают эксперты, российское вторжение в Украину подталкивает Китай к военному решению тайваньского вопроса. Однако и декларации Дональда Трампа о возможности военного захвата Гренландии также повышают решимость официального Пекина захватить Тайвань.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет назвал приоритетными задачами Пентагона сдерживание Китая от захвата Тайваня и решение проблем, связанных с национальной обороной.