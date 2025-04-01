 

Безосевой электромотоцикл Verge преодолел 1366 км за один день

01.04.2025, 10:25, Разное
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Необычный электромотоцикл Verge с бесступичным ведущим колесом проделал путь длиной 1366 км за 24 часа. Представители компании Verge Motorcycles намеренно организовали эксперимент по проверке своего детища в реальных и достаточно непростых условиях.

Маршрут заезда пролегал через различную местность – пересеченный юг Франции, горы Андорры и холмы Испании. Старт в Монако, финиш в Мадриде. Почти везде приходилось передвигаться по оживленным шоссе, что создавало свои проблемы. Главной из которых стал быстрый расход энергии, при том, что команда старалась выдерживать крейсерскую скорость около 100 км/ч.

По умолчанию одна зарядка батарей электромотоцикла Verge гарантирует около 250 км хода. Участники эксперимента не стали уточнять, сколько и когда подзаряжали аппарат, но сделали упор на то, что весь эксперимент продолжался ровно 24 часа. В это время входили и перемещения байка и его подзарядка. Возможно, дело в технических нюансах – данный электромотоцикл может зарядиться на 80 % емкости всего за 35 минут, а разгоняется при подходящих условиях до 200 км/ч. Что и позволило спланировать эффективное перемещение на скорость для такой дистанции.

Электромотоциклы от Verge известны тем, что их заднее ведущее колесо полое. В нем нет ступицы, а двигатель интегрирован в обод колеса. Благодаря этому снижено количество механических узлов, вес колеса и общая нагрузка на конструкцию — а также затраты на обслуживание. Модель Verge начнет поставляться на мировой рынок в третьем квартале текущего года, базовый ценник $29,900.

Источник &#8212 Verge Motorcycles


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