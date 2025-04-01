 

Мнение «аналитика»: О счастье сильного человека Европы… Заслужил?

01.04.2025, 10:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как бы все знают, что в Европе всё плохо после разрыва с Россией. Даже там, где никакой зависимости от российского газа и нефти не было и в помине. Потому что в Европе общий рынок, и проблемы одного перекидываются на всех.

И вот годная тому иллюстрация.

Вратарь футбольного клуба «Брюне» из Норвегии Ян де Бур стал героем домашнего матча. Он сделал три сэйва и отбил пенальти на 55-й минуте игры. В итоге клуб победил 1:0. Неплохой, в общем, дебют вышел у голкипера.

И его признали лучшим игроком матча. И вручили награду.

Четыре упаковки яиц в качестве приза лучшему игроку!

Комментаторы особо отметили «счастливое» лицо награждённого.

Справедливости ради, клуб «Брюне» выступает во втором по силе футбольном дивизионе страны. И давно уже звёзд с неба не хватает. А сам городок Брюне насчитывает менее 10 тыс. жителей. Вместе с пригородами — 12 тыс. Да и яиц в каждой упаковке по две дюжины — будет, чем встретить Пасху.

Но всё же…

Достойная для небедной европейской страны с крупнейшим Суверенным фондом награда?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / В школах введут обязательное заучивание постов Дмитрия Медведева

01.04 / Прием антидепрессантов повысил риск внезапной сердечной смерти

01.04 / Обезьяны хитростью выманили у туристов вредную пищу

01.04 / Минималистичный телефон Light Phone получил несколько важных улучшений

01.04 / Госдума всё-таки приняла скандальный закон о «налоге на мемы»

01.04 / Фильтры будущего впервые «запекли» при температуре 450 градусов

01.04 / «Сколтех запустил фотонный «мозг» — первый российский чип с полосой 22 гигагерца

01.04 / Acer выпустила два любопытных электрофэтбайка

01.04 / Бельгийский шоколад будут делать из мучных червей из-за подорожания какао

01.04 / Археологи приступили к созданию виртуального музея Древней Руси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика