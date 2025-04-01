Мнение «аналитика»: О счастье сильного человека Европы… Заслужил?

Как бы все знают, что в Европе всё плохо после разрыва с Россией. Даже там, где никакой зависимости от российского газа и нефти не было и в помине. Потому что в Европе общий рынок, и проблемы одного перекидываются на всех.

И вот годная тому иллюстрация.

Вратарь футбольного клуба «Брюне» из Норвегии Ян де Бур стал героем домашнего матча. Он сделал три сэйва и отбил пенальти на 55-й минуте игры. В итоге клуб победил 1:0. Неплохой, в общем, дебют вышел у голкипера.

И его признали лучшим игроком матча. И вручили награду.

Четыре упаковки яиц в качестве приза лучшему игроку!

Комментаторы особо отметили «счастливое» лицо награждённого.

Справедливости ради, клуб «Брюне» выступает во втором по силе футбольном дивизионе страны. И давно уже звёзд с неба не хватает. А сам городок Брюне насчитывает менее 10 тыс. жителей. Вместе с пригородами — 12 тыс. Да и яиц в каждой упаковке по две дюжины — будет, чем встретить Пасху.

Но всё же…

Достойная для небедной европейской страны с крупнейшим Суверенным фондом награда?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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