 

Землетрясение в Мьянме и Таиланде – более 2700 погибших

01.04.2025, 10:00, Новости дня
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Более 2700 человек погибли в результате сильного землетрясения в Мьянме и Таиланде, произошедшего 28 марта. Информация о жертвах уточняется.

Большинство погибших в Мьянме – не менее 2719. При этом пострадали свыше 4500 жителей этой страны. Более 400 человек считаются пропавшими без вести, заявляет военная хунта, правящая в Мьянме с 2021 года. По оценкам местных властей, число жертв может превысить 3000.

В Бангкоке (Таиланд), где во время землетрясения обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений, погибли не менее 18 человек, около 100 считаются пропавшими без вести.

Последствия землетрясения на юго-востоке Азии. Фоторепортаж

28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7 (оценка Геологической службы США, местные сейсмологи заявляют о магнитуде до 8,2). Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Впоследствии были зафиксированы десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,4.

Для оказания помощи в Мьянму и Таиланд направлены спасатели из разных стран.


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