 

«I love posikunchiki» – Джаред Лето согласился приехать в Пермь по приглашению местного депутата

01.04.2025, 9:33, Разное
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Американский певец и актер Джаред Лето ответил на открытое письмо пермского депутата Олега Постникова, который обратился к артисту с предложением приехать в Пермь и поесть посикунчиков.

В ответном открытом письме лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето с уважением отозвался о Перми, России и посикунчиках.

– Пишу тебе, Олег, из самолёта «Париж – Лос-Анджелес». Я очень хочу приехать в Россию, как только в моём плотном графике освободится несколько дней. К чёрту гамбургеры, я люблю посикунчики, – сообщил американский музыкант.

Пермские власти подтвердили, что готовы согласовать даты приезда Лето; готовятся к нему и горожане. В частности, начался ремонт дороги вокруг дачи губернатора и стартовало строительство новой гостиницы в центре города, а рыночная стоимость посикунчиков возросла в три с половиной раза.

Эксперты отмечают, что это не частная инициатива суперзвезды и какого-то депутата, а чёткая стратегия Кремля, разработанная в АП. Политолог, директор независимого аналитического единого бюро «КА» Александр Бедонов, видит в этом прямое желание двух сторон нормализовать отношения.

– Лето – это тепло. Тепло – оттепель. Вот какие сигналы посылает Кремль через региональных политиков, – заявил Бедонов.

Вместе с тем эксперт добавил, что никогда не слышал о музыканте с такой странной фамилией, и тем более о таком депутате.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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