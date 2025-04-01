Мнение «аналитика»: О двойной российской катастрофе… С чем связано?

Можно засекретить статистику. Можно поставить под контроль СМИ, интернет и блогеров. Можно забить весь эфир бравурной музыкой. Но всё равно неприятной и даже опасной правды не скрыть, не спрятать.

Она просачивается, как вода, по капле, через любую щёлочку.

И правда эта в том, что на Россию надвигается двойная катастрофа.

Казалось бы, рутина бюрократии — отчёт об исполнение национальных проектов. Ну кто сейчас помнит, что есть такие в РФ? Но они продолжают составляться, исполняться и по ним нужно отчитываться. А там…

Результаты выполнения нацпроектов за пять лет.

Дело не в том, что цели достигнуты лишь в двух из десяти: ситуация изменилась и, например, туристы к нам не особенно стремятся сейчас. Это вполне можно пережить.

Но хуже всего, что эта ситуация опасно изменилась в двух стратегических моментах:

1. Продолжает снижаться рождаемость у женщин и

2. Снова растёт смертность у мужчин в трудоспособном возрасте.

В сумме это грозит ускоренной депопуляцией, которую власти «компенсируют» сами знаете, как.

И с чем же связан такой тренд?

Ну, как тут не вспомнить Высоцкого — «Так случилось: мужчины ушли…»?

И это, похоже, уже демографическая #катастрофа?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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