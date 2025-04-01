Мнение «аналитика»: О двойной российской катастрофе… С чем связано?
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Можно засекретить статистику. Можно поставить под контроль СМИ, интернет и блогеров. Можно забить весь эфир бравурной музыкой. Но всё равно неприятной и даже опасной правды не скрыть, не спрятать.
Она просачивается, как вода, по капле, через любую щёлочку.
И правда эта в том, что на Россию надвигается двойная катастрофа.
Казалось бы, рутина бюрократии — отчёт об исполнение национальных проектов. Ну кто сейчас помнит, что есть такие в РФ? Но они продолжают составляться, исполняться и по ним нужно отчитываться. А там…
Результаты выполнения нацпроектов за пять лет.
Дело не в том, что цели достигнуты лишь в двух из десяти: ситуация изменилась и, например, туристы к нам не особенно стремятся сейчас. Это вполне можно пережить.
Но хуже всего, что эта ситуация опасно изменилась в двух стратегических моментах:
1. Продолжает снижаться рождаемость у женщин и
2. Снова растёт смертность у мужчин в трудоспособном возрасте.
В сумме это грозит ускоренной депопуляцией, которую власти «компенсируют» сами знаете, как.
И с чем же связан такой тренд?
Ну, как тут не вспомнить Высоцкого — «Так случилось: мужчины ушли…»?
И это, похоже, уже демографическая #катастрофа?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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