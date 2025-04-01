 

ВВС Израиля и Катара принимают участие в международных учениях в Греции

01.04.2025, 7:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В понедельник, 31 марта, на базе ВВС Андравида в Греции начались крупные международные учения “Иниохос 2025”, которые продлятся до 13 апреля.

В учениях, помимо ВВС Греции, принимают участие экипажи из Франции, Индии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании, США, Израиля, ОАЭ и Катара. Кипр прислал на учения наземный персонал, а Словакия и Бахрейн – наблюдателей.

На учениях будут отрабатываться наступательные и оборонительные воздушные операции, стратегические воздушные миссии, воздушная поддержка наземных и морских операций, разведывательные миссии, боевой поиск и спасение, защита воздушных активов высокой ценности и т.д.

От Израиля в учениях будет принимать участие разведывательный самолет “Орон” (G-550), Катар прислал на учения самолеты F-15, ОАЭ – Mirage 2000-9


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1133-й день войны

01.04 / Трамп заявил, что с радостью баллотировался бы против Обамы на выборах 2028 года

01.04 / КНР начала масштабные учения по блокаде Тайваня

01.04 / Землетрясение в Мьянме и Таиланде – более 2700 погибших

01.04 / Администрация США намерена лишить Гарвард девяти миллиардов долларов из-за антисемитизма

01.04 / 1 апреля 2025 года – День дурака, миру по-прежнему не до смеха

01.04 / Иран пожаловался в СБ ООН на Дональда Трампа и его угрозы

31.03 / Новый премьер Гренландии – “США нас не получат”

31.03 / Суд Кипра оправдал пятерых израильтян по делу об изнасиловании британской туристки

31.03 / Полиция Таиланда задержала израильтянина по подозрению в домогательствах к туристке из Финляндии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика