1 апреля 2025 года – День дурака, миру по-прежнему не до смеха

1 апреля 2025 года, в День дурака, по-прежнему не до смеха. Поток шуток и розыгрышей в этот день в СМИ и соцсетях заметно сократился за последние годы.

Эта тенденция наметилась в 2020 году, когда весь мир был в ужасе от расширяющейся пандемии коронавируса. Год спустя, несмотря на начавшуюся вакцинацию, мир все еще как будто находился в оцепенении. 1 апреля 2022 года второй месяц шла война в Украине, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным. Год спустя война в Украине, унесшая и покалечившая сотни тысяч жизней, оставалась одной из главных тем в мировых СМИ. В 2024 году к этому дню почти полгода шла война Израиля с террористами в Газе и на северных границах, продолжалась война в Украине. К 1 апрелю 2025 года и война в Израиле, и война в Украине продолжаются.

И хотя некоторые СМИ считают правильным подшучивать над читателями 1 апреля, мы воздержимся от таких публикаций. Ограничимся исторической справкой про 1 апреля.

День дурака. Историческая справка

Наиболее популярная версия появления странного праздника розыгрышей основана на указе короля Франции Карла IX, изданного в 1564 году: этим указом Новый год был перенесен с 1 апреля на 1 января. Самые консервативные из французов по привычке продолжали отмечать Новый год в апреле, в то время, как их прогрессивные сограждане не отказывали себе в удовольствии преподнести упрямцам подарки, состоящие из одной красивой обертки.

Манеру разыгрывать друзей и близких у французов переняли шотландцы, а менее чем через 100 лет 1 апреля отмечали в Испании и британских колониях. Праздник оказался заразительным как смех: сегодня его отмечают в десятках стран.

Во Франции дети мелом рисуют рыб на спинах друг у друга, так как французский вариант Дня смеха называется “Апрельская рыба”. В Шотландии “День дураков” продолжается не один, а два дня. В Англии принято разыгрывать друг друга только в первой половине дня; жертвы розыгрышей получают прозвище “лапша”. Поляки относятся к 1 апреля со всей серьезностью, не делая ничего серьезного в этот день. Датчане считают, что удачные первоапрельские шутки не грех повторить еще раз, 1 мая.

В РФ “знаковой” фразой дня является знаменитое: “У вас вся спина белая”. Европейцы считают своим долгом перевести в этот день стрелки часов – неважно, вперед или назад, главное, чтобы жертва розыгрыша запаниковала.

Одним из самых удачных розыгрышей всемирной первоапрельской истории считается розыгрыш, придуманный администрацией сети ресторанов быстрого питания Burger King: 1 апреля 1998 года в меню был добавлен “левосторонний гамбургер”, разработанный специально для левшей. На следующий день тысячи людей потребовали подать им “новшество”.

В 1957 году отличился канал ВВС, предложивший зрителям поверить в то, что в Швейцарии собран рекордный урожай спагетти. В сюжете говорилось о борьбе с жучками-вредителями – “спагетти-долгоносиками”. В 2003 году корейские и китайские СМИ сообщили об убийстве Билла Гейтса; в результате этого сообщения корейский фондовый рынок упал на 1,5 процента.

По статистике, чаще других 1 апреля шутят школьники, студенты, представители творческих профессий и бизнесмены. Менее других расположены к розыгрышам заключенные, медики и чиновники.