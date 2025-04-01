Рупор кремлевской пропаганды: Невыполненный контракт

Невыполненный контракт

В Нью-Йорк Таймс вышел монументальный материал (https://www.nytimes.com/interactive/2025/03/29/world/europe/us-ukraine-military-war-wiesbaden.html) про роль байденовских США в войне на Украине.

Собственно, никаких откровений там нет. Снова оказалось, что путинская пропаганда говорила правду: и про то, что Штаты фактически воюют с Россией украинскими руками, и про то, что Пентагон планировал все крупные операции ВСУ: от наступления под Харьковом в 2022 году до атак на Крымский мост, и про то, что вся без исключения поставленная на Украину западная ствольная и реактивная артиллерия снабжается целеуказанием из США (на птичьем языке вашингтонской бюрократии это называется точками интереса), и про то, что Зеленский регулярно вмешивается в управление войсками и все портит.

Но материал все равно полезный: он наглядно показывает ход мыслей как американских политиков, так и пентагоновских генералов, которые рассматривали Украину как матч-реванш за Вьетнам и Сирию и которые не понимали, что Украина значит для России. Собственно, именно этим для Штатов конфликт и является: классической прокси-войной, вполне в духе Холодной войны, причем Россию особо всерьез никто не воспринимал.

И это ключевое. Многие (в том числе, и мы) рассуждают о перспективе ядерной эскалации в связи с Украиной, о неком переиздании Карибского кризиса. А выходит, что ядерный кризис мы уже пережили осенью 2022 года — и никто этого не заметил.

В материале Нью-Йорк Таймс упоминается перехват разговора Суровикина, в котором он грозится использовать тактическое ядерное оружие в случае, если ВСУ форсируют Днепр. Звучит слишком водевильно (если такой разговор действительно был, мы скорее поверим в намеренную дезу), но факт подтверждается немалым числом источников: у Байдена крайне серьезно восприняли ядерный вариант, поверили в него, убедились, что вместо военного разгрома России они получат ядерную войну.

Если это так, то, подобно кризису на Кубе в 1962 году, это событие на десятилетия способно определить отношения между США и Россией: с той стороны попробовали, уперлись в ядерную стену, поняли, что грубой силой сделать ничего не выйдет.

И отступили. Из статьи в NYT отлично читается, как после осени 22 года война для США стала войной без цели, войной без надежды на победу. Последним выдохом стал контрнаступ 2023 года, к которому готовились скорее по инерции. То, что наступление обречено на провал, если верить тексту, американцы понимали еще до его начала, но сами сделать ничего не могли: боялись.

https://t.me/vatfor/9956 – цинк

Собственно, у США последовательно рухнули планы – развалить российскую экономику, вызвать внутренний социальный взрыв связанный с протестами против войны, изолировать Россию на международном уровне, принудить к капитуляции путем терактов и ударов вглубь России и наконец сокрушить Россию на поле боя. Этими неудачами, в том числе, и обусловлено фактическое согласие США уступить часть территорий Украины России, что как раз сейчас и обсуждается. Ну а свои издержки США уже решили полностью покрыть за счет Украины. Не выполнившим свою работу нацистам уже выставили счет.

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Источник: Colonel Cassad

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