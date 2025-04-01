Рупор кремлевской пропаганды: Роберт, ты нормальный?
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо живописует особенности общения с фон дер Ляйен.
Разумеется, когда Фицо общается с Трампом он идиот, а когда Макрон общается с Трампом, то это другое.
Собственно, это еще один показатель "свободы и демократии" в ЕС. Дальше будет только хуже.
PS. Сегодня, кстати, Ле Пен впаяли условный срок, чтобы не пустить ее на выборы 2027 году. В копилку Джорджеску, Додика, Вучича, Гуцул и Фицо.
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Источник: Colonel Cassad
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