 

Рупор кремлевской пропаганды: Роберт, ты нормальный?

01.04.2025, 1:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо живописует особенности общения с фон дер Ляйен.

Разумеется, когда Фицо общается с Трампом он идиот, а когда Макрон общается с Трампом, то это другое.
Собственно, это еще один показатель "свободы и демократии" в ЕС. Дальше будет только хуже.

PS. Сегодня, кстати, Ле Пен впаяли условный срок, чтобы не пустить ее на выборы 2027 году. В копилку Джорджеску, Додика, Вучича, Гуцул и Фицо.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / В школах введут обязательное заучивание постов Дмитрия Медведева

01.04 / Прием антидепрессантов повысил риск внезапной сердечной смерти

01.04 / Обезьяны хитростью выманили у туристов вредную пищу

01.04 / Минималистичный телефон Light Phone получил несколько важных улучшений

01.04 / Госдума всё-таки приняла скандальный закон о «налоге на мемы»

01.04 / Фильтры будущего впервые «запекли» при температуре 450 градусов

01.04 / «Сколтех запустил фотонный «мозг» — первый российский чип с полосой 22 гигагерца

01.04 / Acer выпустила два любопытных электрофэтбайка

01.04 / Бельгийский шоколад будут делать из мучных червей из-за подорожания какао

01.04 / Археологи приступили к созданию виртуального музея Древней Руси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика