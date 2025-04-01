Мнение: Надписи на бюллетенях в СССР, сталинская демократия в 1937 году и голосование за монархию в 1917-м

1. Для советских граждан одним из способов донести своё недовольство до властей были выборы депутатов различных советов. Они в СССР проводились регулярно, но выбирать, разумеется, власть народу не давала — отлично знала, что народ до того скептичен, что дружно проголосует хоть за стриженную козу, хоть за чучело суслика, лишь бы только против коммунистов. Поэтому «выборы» сводились к посещению избирательного участка, покупке там бутербродов с колбасой или тому подобного дефицита, а также выбору пункта «За» в бюллетене со спущенной сверху «кандидатурой».

Позже, при Горбачёве, когда народ перестали разгонять дубинками, и народ начал выходить на огромные митинги против коммунистов, одним из стандартных лозунгов был «Требуем альтернативные выборы», то есть выборы хотя бы из двух кандидатов.

В общем, голосовать в привычном нам смысле было в СССР в общем случае нельзя. Зато можно было снабдить избирательный бюллетень своим комментарием на актуальную тему. Поскольку голосование было тайным, некоторые использовали возможность для безопасной критики властей и жалоб на насущные проблемы. Вот любопытная подборка таких надписей на Дзен-канале История СССР в документах. Цитирую фрагмент, касающийся брежневских времён (ссылка):

Г. Свердловск 17 июня 1970 г.

Надписи на бюллетенях.

— Просим побольше уделять внимания на улучшение жилищных условий рабочих и поскромнее жить начальству, чтобы не было так: рабочему на 3 человека 10 кв. м, а начальству — двух-трехкомнатную квартиру или особняк.

— Карать хулиганов и пьяниц. <…>

— Больше стройте жилья, культурно-бытовых объектов. <…>

— Избавьте поскорее от бараков (таких записей много).

— Стройте побольше жилья, выселяйте из бараков и подвалов.

— Примите меры к пьяницам и тунеядцам. <…>

— Товарищи депутаты, нужно особенное внимание уделить на тунеядцев и пьяниц, а то квартиры занимают, хлеб государственный едят, а не работают.

— Мы за Вас голосуем и надеемся, что Вы поможете избавиться от бараков.

Собственно, до этого момента высказывания рассматривались как вполне позитивные. Так что с жилищным вопросом тогда было не очень. Как и с трезвым образом жизни. Причем эти стороны жизни властями не отрицались.

Однако были и враждебные надписи:

— Ваше голосование — болтовня.

— Какой толк за Вас голосовать, когда Вы не можете ни в чем помочь.

— Народ стал жить хуже и уже наяву высказывает нездоровые настроения.

— Так, голосую за власть Советов, но не за ту, которая на местах.

— Не доволен правительством Свердловска.

— Долго ли будет продолжаться голодовка?

— Выборы не демократичны, власть у того, кто сильнее, партия кого захочет, того и выдвигает.

— Голосуем за равноправие в СССР, но его нет и не будет.

— Раньше были капиталисты, а сейчас коммунисты.

— Мы есть хотим, а не голосовать.

— А почему один, кого вычёркивать?

— Люди возмущаются, когда же будет обильная пища?

— Когда будет мясо для шахтёров?

— Скоро ли будем сыты? Почему не решается вопрос снабжения рабочих продуктами питания, улучшения работы транспорта и улучшения жилищных условий?

— Выборы в наше время ничего не значат. Просто формальность.

— Вы забыли русский народ, держите голодом, все отдали иностранцам.

— Долой КПСС — жандарм Советского и международного пролетариата. Да здравствует демократия.

— От болтовни — к делу. Где мясо? Где продукты?

— Голосование — это просто формальность. Чины управляют, как хотят, нас не спрашивают.

— Распределение квартир ведется с использованием служебного положения, обеспечивают всё потомство, а нуждающиеся за бортом.

— А нам всё равно. Когда кончится этот фарс? Это же не выборы, а назначение.

— Желательно из простых рядовых рабочих.

— Не желаю голосовать за болтунов.

— Живём хуже свиней. Плохо, что выбираем депутатов, далеких от народа, они не знают нужды. Сами обеспечены с ног до головы. Не живут с народом. [Первый] секретарь [Свердловского] обкома КПСС Николаев.

Как видите, все ключевые проблемы позднего СССР в городе Свердловске были налицо уже в 1970 году: пьянство, несправедливое распределение квартир, дефицит мяса и прочих продуктов (вплоть до того, что народ жалуется на голодовку).

2. В 1970 году ещё действовала сталинская конституция 1936 года. Она была весьма прогрессивной и либеральной по сравнению с ленинской конституцией 1924-го. К примеру, Сталин смягчил советское сословное неравенство, убрав категорию так называемых «лишенцев», то есть лиц с недостаточно чистым происхождением. С 1936 года избираться в депутаты советов могли все граждане СССР, «за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением избирательных прав».

Ему было несложно это сделать, так как кандидатов, пришедших с улицы, просто не регистрировали. Органы власти получили установку — кандидат должен быть ровно один, и все должны голосовать именно за него. Газета «Правда», главный орган партийной печати, писала в 1937 году (ссылка):



Партийный или непартийный большевик, наделенный полномочиями доверенного лица, должен уяснить себе, что его задача обеспечить голоса поголовно всех избирателей его участка в пользу кандидата, зарегистрированного в данном избирательном округе.

Также за выборным процесс присматривал НКВД: тех, кто вёл агитацию за неправильных кандидатов, критиковал власть и кандидатов от партии – арестовывали и сажали. Про борьбу НКВД с «контрреволюционными, кулацкими, и особенно церковно-сектантскими элементами» можно прочитать по ссылке выше.

Собственно, в то время как раз начались репрессии 1937 года, проведение которых историки связывают именно с принятием новой конституции (хотя были и другие причины).

Парадоксальным образом советская власть оказалась антисоветской — обещала принимать решения, советуясь с представителями народа, но установила жёсткую диктатуру, в которой мнение народа не учитывалось никак, а за непрошенные советы можно было отправиться в лагеря.

3. К вопросу о том, почему большевики силой разогнали избранное народом Учредительное собрание, силой подмяли под себя демократические Советы и расстреляли Николая II с семьёй — представителей всенародно избранной на царство династии Романовых. Ко времени выборов в Учредительное собрание осенью 1917 года народ настолько настолько наелся прелестей революции, что был настроен прицельно голосовать против социалистов. Если бы Ленин подчинился воле большинства, его шансы получить власть были бы равны нулю. Цитирую (ссылка):

В Государственном архиве Российской федерации(ГАРФ), содержатся оригинальные письма русских крестьян Учредительному собранию в поддержку Монархии:

«При Батюшке-Царе ничего такого не было, а теперь каждый день убийства, грабеж и жаловаться некуда. Зато теперь — свобода, подохнуть бы всем, кто это выдумал. Прошу передайте Батюшке Николаю привет. Мы за него молимся, чтобы Он встал на Престол».

(ГАРФ, ф. 1781, оп.1, д.20, л. 2-2 об., Подлинник, рукопись).

«Прошу отметить эти слова. При выборах все добивались свободы слова — кто что хочет говорить. Я и другие, много нас, хотим голосовать за Батюшку-Царя Николая, при котором нас, бедняков, никто не трогал и все было доступно и дешево, и хлеба было много, а теперь при новом вашем правительстве одни грабежи да убийства и насилия, и жаловаться некуда, и делает все солдатня. Неужели Батюшка-Царь не вернется к нам? Господи, вразуми народ и верни нам защитника Царя».

(ГАРФ, ф. 1781, оп.1, д.20, л. 3-3., Подлинник, рукопись).

Я вижу тут явную несправедливость. При монархии и демократии у коммунистов есть легальная партия и они участвуют в выборах, хотя все понимают, что первые же выборы, на которых победят коммунисты, станут и последними. Однако под властью коммунистов у русских крестьян, желающих выбрать себе «защитника Царя», никаких прав не было. Их голос не просто игнорировался, но и жёстко подавлялся. За реплику «не хочу Ленина-Сталина, хочу Царя» при советской власти можно было получить от нескольких лет лагерей до «10 лет без права переписки», то есть расстрел.