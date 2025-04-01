Мнение: Удивительные факты о Карибском кризисе

Дочитал книжку Суворова о Пеньковском и Карибском кризисе «Кузькина мать» (М., 2011). Как я уже давеча писал, основная версия Суворова насчет «предательства Пеньковского» критики не выдерживает. То есть ясно, что имел место не какой-то там «заговор романтических патриотов во имя мира на земле», на чем неловко настаивает Суворов, а просто – была сеть из английских шпионов, в которую входила верхушка высшего военного руководства СССР: маршал Москаленко (начальник РВСН), маршал Бирюзов (тоже начальник РВСН, его сменщик), генерал Варенцов (ракетные войска и артиллерия), генерал Серов (ГРУ Генштаба). Ну и Пеньковский, который, возможно, как раз шпионом в полном смысле и не был, а просто выполнял приказы своего непосредственного руководства.

Конечно, забавно: о Киме Филби и его «гей-пятерке» в руководстве Великобритании мы раззвонили на весь свет, а англичане, получается, до сих пор скромно молчат о своих маленьких шпионских победах; однако, если уж сравнивать, то их «улов», конечно, на порядок весомее! Шутка ли, иметь начальника ГРУ в агентах! Когда они успели, как?? Прикол, тут и Галковская криптоколония не таким уж бредом покажется…

Но и без этого узнал из книги много новой для себя информации о Карибском кризисе. Главное, увы – получил лишние доказательства какого-то особо убогого, унылого идиотизма советского строя и его «вождей».

Я-то ведь как думал? Как все советские люди: что выставление на Кубе наших ракет было затеей хотя и авантюрной, преступной, но хотя бы чем-то осмысленной. Типа, «приставили к виску Америки ядерный пистолет» и все такое. Жаль, чуть-чуть не успели. Также наша пропаганда «объясняла», почему ракеты везли в такую даль: мол, для внезапности! Кнопку нажал, «Пуск!» – и всё, ракета уже в США, время подлета минимальное!

А оказывается, все это было полным идиотизмом с самого начала и до конца! Факты весьма убедительны. Главное вот что: ракеты, которые мы привезли на Кубу, по своим характеристикам просто не могли нанести ВНЕЗАПНОГО удара по США! По простой причине: их надо было минимум 2-4 часа готовить к запуску. На открытом пространстве, и все это время они были бы чрезвычайно уязвимы для не то что ядерного, а любого удара. Заправлялись они сложным топливом из смеси керосина и кислорода, то есть одна искра, одна, как пишет Суворов, «пуля из берданки» – и все к чертовой матери летит на воздух!

А у США там кругом и аэродромы, и авианосцы, «накрыть» ракеты в любом месте Кубы не представляло бы для них никакого труда. Знаю, тут набегут сейчас «знатоки» с умным видом – но не хочу здесь полностью переписывать техническую аргументацию Суворова – по ТТХ ракет, топлива и пр. Просто сообщаю, что «их есть у него», десятки страниц, так что – читайте книгу! Меня убедило.

И второй момент, совсем уж убийственный: если уж была цель УГРОЖАТЬ, то гораздо эффективнее во всех смыслах было угрожать Америке нашими баллистическими ракетами из Сибири. Суворов совершенно резонно указывает, что, особенно на тот момент (начало 60-х), абсолютно НИКАКИХ средств защиты от баллистических ракет на боевом курсе НЕ СУЩЕСТВОВАЛО! И преимущество запуска из Сибири как раз в том, что там места развертывания недосягаемы для авиации, и «засечь» начало развертывания ВВС США было бы чрезвычайно сложно.

Другими словами, приперев ракеты на Кубу, СССР просто прилюдно, на глазах всего мира расписался в том, что никаких баллистических, межконтинентальных ракет на тот момент у него НЕТ! (И их, кстати, действительно не было). Та же петрушка была и с бомбардировщиками, и подлодками… Но так хотя бы оставалась возможность блефовать, а после позорного фиаско с Кубой уже и блефовать бы не получалось.

Я в который раз поражаюсь великодушию американцев. Вместо того, чтобы кинуть на Кубу пару атомных бомб или же просто разбомбить там все наши войска неядерными силами, они позволили нам убраться оттуда целыми и невредимыми. Так, слегка похлестали по щекам, да и всё. И что самое, может быть, досадное – выходит, что сделали они это именно из великодушия. Потому что бояться-то им было нечего: в случае ядерной войны от нас серьезно пострадала бы максимум Европа. Крайне сомнительно, что нам удалось бы каким-то образом добросить до США хотя бы 1-2 «ядерных фугаса».

И это – самый поразительный вывод из всей истории о Карибском кризисе (2012)

Написал это 13 лет назад, день в день, желая поделиться только что прочитанной сногсшибательной информацией (прочел книжку, изданную за год до этого). Как ни удивительно, но, похоже, за 13 лет инфа не особенно устарелa. Российская “апчественность” остается все такой же девственно нетронутой всякими “антисоветскими” бреднями, как и в 2012, как и в 1992 годах. Информация о собственной тупости тяжело приживается в головах совков – они ей активно сопротивляются и попросту не желают воспринимать. Надо ли удивляться, что вся история нашего постсовка – это цепь всяких позорных глупостей и полного идиотизма, из чего вся история России, собственно, и состоит “чуть более чем полностью”? А ведь если бы усвоили в 2012 году – глядишь, может, и 2022-й год удалось бы избежать. Эх, лохи-лохи…