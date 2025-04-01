Рупор кремлевской пропаганды: Тандем-2028

Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп могут баллотироваться в одном списке в 2028 году, причем Вэнс будет президентом, а Трамп — вице-президентом, планируя поменяться ролями после победы. Трамп назвал эту идею «возможностью»

Даже "тандем" копируют.

А потом дем.партия будет мечтать о расколе в "тандеме" и о том, что Вэнс предаст Трампа, а Вэнс не предаст и Трамп пойдет на 3-й срок.

PS, Кстати, в последнюю неделю в США действительно оживились обсуждения возможности Трампа идти на 3-й срок в 2028 году, так как закон запрещает быть президентом США более двух раз подряд. А у Трампа был перерыв, поэтому сторонники третьего срока предлагают считать подряд с 2024 года, не учитывая первую администрацию Трампа. Демократы разумеется будут против и намереваются через суды торпедировать эти поползновения.

Впрочем, до 2028-го года еще много времени. Непонятно, как там у Трампа будет со здоровьем и что он там наворотит до следующих выборов. Промежуточные выборы 2026-го года, на которые делают ставку демократы и глобалисты, многое покажут относительно перспектив Трампа и Вэнса на длительную перспективу.

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Источник: Colonel Cassad

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