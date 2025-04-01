Мнение: Из дальних странствий воротясь

Часть Первая. Путешествие в русский мир

Итак, я вернулся из своего довольно длительного вояжа по просторам необъятного СССР. И это была, как ни странно, никакая не командировка, причины чисто личные. Я ездил к дочери на свадьбу. А свадьбу она решила устроить на родине жениха-программиста – в Казахстане. Я, правда, не смог без закидонов, и поэтому решился рвануть в Алма-Ату старым дедовским путем – не самолетом, а поездами. Так что вспомнил таким образом студенческую молодость, когда я работал проводником в ССО и несколько раз бороздил просторы по Транссибу, рейсом Москва-Нерюнгри – на БАМ. Рискнул и в этот раз – двое суток поездом до Омска, от Омска, тоже поездом – до Петропавловска, а уж оттуда – все-таки самолетом до Алма-Аты. По цене вышло примерно так же, как просто прямым рейсом до старой столицы Казахстана из Москвы.

Очень уж захотелось насладиться железной дорогой и припасть к нынешнему населению, повариться во всей его массе. Каково это будет?

В общем, проехался вместе с народом. Хотя были, конечно, всякие страхи и опасения – как оно? Действительно ли народ полностью одичал? Не прирежут ли ненароком?

Надо сказать, что впечатления у меня остались вполне благоприятные. Даже несмотря на то, что поезд Москва-Владивосток (я как раз на таком поехал) был большую часть времени набит битком. Для полной аутентичности ехал я в плацкарте. Первым делом – сильная ли разница в оснащении вагона. Оказалось, что разница не такая уж большая, без особых наворотов. В этом составе были в основном отечественные вагоны. Что бросилось в глаза – постоянная жара в вагоне, особенно по ночам. Вот чего не умеют у нас – заниматься кондиционированием. Ехали в марте, считай зимой (вдоль дороги вовсю лежал снег – духота удушающая. Чего никто в России делать не умели – какую бы то ни было циркуляцию воздуха обеспечивать. Ночью, как мне казалось, сдохнуть можно.

И вторая особенность – у меня четкое впечатление, что в этих современных вагонах разучились делать верхние полки. То ли я постарел и утратил хватку, но я почти уверен, что раньше взбираться на вторую полку удавалось в 5 раз легче. На эти нынешние забраться почти невозможно без «читинга» – я, каюсь, влезал с нарушением – опираясь на столик. Вставать на столик ведь вообще нельзя? Однако без этого залезть не выйдет.

Что приятно удивило – насколько народ спокоен и тих. Удивительно! 54 человек в вагоне, все вовсю храпят, стонут и ворочаются (а как иначе) – но всё происходит практически в полной тишине. Очень тихий пошел народ! По идее, что можно было ожидать? Что публика станет буйствовать, например, нажираться водки до беспамятства, или бить друг другу всю ночь лица, или песни орать (скажем, о подвигах на СВО), или еще как-то вязаться к пассажирам типа «ты меня уважаешь?» НИЧЕГО.

Тишайшие, спокойнейшие люди. И что самое поразительное – ОНИ НЕ ХРАПЕЛИ!! Вот что какое-то образцовое поведение! Обычно, помню, в поездах это было проклятие наряду с вечной духотой – храп! Местами убить хотелось. Но вот феномен: набитый под завязку плацкартный вагон, все места буквально заняты – но тишина как у самых приличных. Не рыгают, не сморкаются, не кашляют ночь напролет. Тишайшим образом чуть слышно интеллигентно вздыхают. И это – не в Пажеском корпусе русской аристократии, а – посреди Сибири! Потрясающе. Я зауважал свой народ за его непонятную деликатность и сдержанность. Не ожидал, честно. Если б еще циркуляция воздуха им как-то бы покорялась…! Спать как в сауне – очень сомнительное удовольствие.

Еще, в сравнении с моими студенческими впечатлениями, что смотрелось диким – то, что поезд шел почти все время по расписанию. Никаких опозданий! Я по тем же маршрутам ездил в 1987 году, когда поезда имели обыкновение опаздывать на 10-12 часов, а то и вообще на сутки, «как здрасьте». Теперь они ездят по расписанию! Поразительно. Люди ведут себя прилично и не нажираются как свиньи, поезда соблюдают график… Да, в России кое-что изменилось.

Стыковка удалась идеально, в Омске я выскочил и пересел на поезд до Петропавловска, правда, не сообразив, что придется ведь границу пересекать, так как Петропавловск – это уже ДРУГАЯ страна! Но я как-то не придал значения, что въезжаю уже за границу – и едва об этом горько не пожалел. Оказалось, что и я во власти этой веры в “Русский мир”.