Иран пожаловался в СБ ООН на Дональда Трампа и его угрозы

Иран подал жалобу в Совет Безопасности ООН на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Жалоба была подана в понедельник, 31 марта, и в ней говорилось, что “безрассудные и агрессивные” высказывания президента Трампа являются вопиющим нарушением международного права и основополагающего Устава Организации Объединенных Наций.

Поводом для жалобы стало заявление, сделанное президентом США в воскресенье, 30 марта, в котором он пообещал Ирану “невиданные бомбардировки”, если Тегеран не согласится пойти на сделку по своей ядерной программе.

В жалобе, поданной постпредом Ирана Амиром Саидом Иравани, говорится, что его страна “решительно предостерегает от любых военных авантюр и быстро и решительно отреагирует на любой акт агрессии или нападения со стороны США или их доверенного лица, израильского режима, против суверенитета, территориальной целостности или национальных интересов Ирана”.