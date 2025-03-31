Нейросеть “из Перми” сгенерировала презентации за секунды

Большинство существующих платформ для создания презентаций не всегда отвечают современным требованиям – их функционал ограничен, а интерфейсы устарели. Зарубежные аналоги, в свою очередь, дороги, часто недоступны и плохо совместимы с российским ПО.

Ранее ученые ПНИПУ сообщали о создании отечественной программы DiaClass для удобной подготовки интерактивных многофункциональных презентаций. Помимо обычных функций, она позволяет добавлять живые слайды на основе впечатляющей галереи заготовок, а также музыку, фото- и видеоматериалы. Кроме того, платформа дает возможность проводить тестирования и квизы в режиме «здесь и сейчас» с большим количеством людей, которые могут подключиться с любого устройства по ссылке или QR-коду.

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– Сейчас мы внедрили в программу технологии искусственного интеллекта. Пользователи могут создавать PowerPoint и PDF презентации, не перебирая тонны сайтов в интернете в поисках подходящей информации и картинок. Нейросеть сама нарисует или найдет иллюстрации в интернете, а также напишет нужный текст либо возьмет его из загруженного файла, – рассказывает руководитель проекта Олег Горшков, резидент Бизнес-инкубатора «Динамика роста», аспирант кафедры «Экономика и управление промышленным производством» ПНИПУ.

В настоящий момент платформа использует отечественные LLM технологии, которые с помощью специально разработанных промптов (команд, которые подаются в нейросеть) могут создавать слайды на русском языке и национальных языках России и СНГ. Как это работает: пользователь может задать тему, выбрать шаблон и количество слайдов, а программа создаст на основе этой информации презентацию. После того, как она будет сгенерирована, в редакторе можно создать новый или улучшить существующий контент, добавить вопрос или опрос с помощью ИИ.

В дальнейшем команда проекта планирует дообучить модели для более персонализированного подхода, автоматического подбора тем и дизайнов, а также создания квизов из текста презентации.

Использование интерактивных презентаций широко распространено в образовательной деятельности. Так, и студенты, и преподаватели смогут взаимодействовать друг с другом в необычном формате, например, в виде викторин, и сразу получать обратную связь от аудитории в виде эмодзи. Такой подход повышает заинтересованность слушателей, их внимание к предлагаемому материалу, а также способствует лучшему запоминанию и усвоению информации.

Политехники отмечают, что сразу после проведения тестов организатор получает краткий отчет от системы, а более подробные результаты можно скачать в формате PDF или Excel.

Проект уже полностью готов и доступен на платформе DiaClass как бесплатно, так и по ежемесячной подписке за 410 и 900 рублей в зависимости от тарифа. С повышением цены увеличиваются возможности ИИ, количество участников при голосовании и слайдов, но пользователям доступен бесплатный пробный период и даже скидка до 30% для сотрудников образовательной сферы или при участии в бонусной программе. Для того, чтобы начать пользоваться, нужно всего лишь зарегистрироваться на платформе с помощью email и Вконтакте.

Разработка ученых Пермского Политеха – это инструмент наглядного представления информации, главной отличительной особенностью которого является возможность активного взаимодействия аудитории с материалом. Встроенный функционал, отличающий платформу от аналогов, позволит разнообразить стандартный и привычный интерфейс презентаций яркими разнообразными форматами.

Программа зарегистрирована в Роспатент и в реестре отечественного ПО.