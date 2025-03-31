Россиян обяжут сдавать выигрышные лотерейные билеты своим муниципальным депутатам

Согласно вступившим в силу поправкам к закону «О государственной лотерее», с 1 марта 2025 года все розыгрыши Гослото и других подобных лотерей перестанут быть для граждан источниками неучтённого дохода – за ними сохраняются только развлекательные функции.

Если приобретённый гражданином билет окажется выигрышным, его следует в течение 72 часов передать его своему муниципальному депутату по месту регистрации. Как поясняют в Минюсте, депутаты и чиновники смогут гораздо эффективнее распорядиться средствами, полученными от выигрыша.

– Статистика показывает, что выигрыш в гослотерею не делает человека счастливым: большинство из победителей тратят выигранные деньги неразумно, расходуя их на импульсивные покупки или закрывая кредиты, – говорит собеседник издания. – Наша задача – защитить граждан от такого сценария.

В правительстве также считают, что властьимущие, как правило, располагают более широкими возможностями для инвестирования, имея возможность приобретать недвижимость за границей, что обеспечивает высокую доходность таких вложений.

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