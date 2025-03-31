Рупор кремлевской пропаганды: Верховный Суд РФ рассмотрит вопрос о снятии запрета с террористов из Талибана

Верховный Суд РФ рассмотрит вопрос о снятии запрета с Талибана

В апреле Верховный Суд РФ рассмотрит вопрос исключения Талибана из числа террористических организаций и запрет вести деятельность на территории РФ.

Так то по факту с талибами уже года 3 общаются не как с террористами, а с фактическими правителями Афганистана.

Последние теракты направленные против американской оккупационной администрации талибы осуществляли в 2021 году, после чего они им уже без надобности, так как сейчас им скорее надо решать задачи контртеррористического характера связанные с борьбой с вилаятом Хорасан (ИГИЛ).

В целом, решение давно назрело. С талибами надо работать, помня, что это движение не однородное – там есть как умеренные фракции, так и упоротые персонажи. Работать надо с умеренными. От талибов нам надо, чтобы они интенсивнее мочили у себя игилоидов, продолжали снижать производство наркотиков и уничтожали маковые поля + в перспективе – совместные предприятия по добыче редкоземельных металлов.

Худший для нас сценарий – это внутренней раскол Талибана с последующей очередной гражданской войной, ростом числа беженцев вперемешку с террористами (все это через Среднюю Азию поедет к нам), а также возобновлением роста производства героина (с 2021 талибы существенно его подорвали). Собственно, США как раз ведут работу в этом направлении, а ИГИЛ это один из инструментов США по дестабилизации Афганистана.

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Источник: Colonel Cassad

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