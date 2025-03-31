Мнение: Агрессивная экономия как альтернатива переработкам

Журналисты пишут, что русской бездетной семье нужно тратить не меньше 74 тысяч рублей в месяц, иначе карачун. Я бы написал «Росстат пишет» вместо «журналисты пишут», однако неверные журналисты в своём репертуаре — они спрятали ссылки на источник (ссылка). На сайте Росстата исследование тоже не ищется: там вообще довольно путаный сайт.

С другой стороны, если бы у меня была прямая ссылка на исследование, я бы его наверняка раскритиковал. К примеру, вот явная несуразность: «при наличии детей минимальные потребности семьи обойдутся в 99,9 тысячи рублей… семьям с детьми-инвалидами — 101,2 тысячи рублей». Так, для справки, реабилитация детей-инвалидов стоит несколько дороже, чем 1300 рублей в месяц, иногда в 100+ раз дороже. При этом, как жалуются читатели, материнский капитал потратить на эти цели обычно нельзя…

Полагаю, данные исследования надо трактовать так: русская семья с детьми может прожить на 100 тысяч в месяц с относительным комфортом. Может прожить и на меньшую сумму, но тогда будет уже некомфортно.

У нас установлен законом восьмичасовой рабочий день, и это хорошо: закон защищает тех, кто хочет честно отработать свою смену, выкинуть работу из головы и пойти домой. Однако мы живём в свободной стране, поэтому тем, кто считает правильным напрягаться, механически увеличивая свои рабочие часы или выполняя особенно сложную работу, удаётся заработать значительно больше. Лично я отношусь к группе, которая выкладывается на полную, и я рад, что у меня есть право игнорировать Трудовой Кодекс в отношении себя самого. Я бы, наверное, уже спился бы, если бы государство угнетало «передовиков», как это было в СССР.

В комментариях рассказывали недавно, как в советское время коллектив бил в раздевалке передовика. Тот плакал и жаловался: теснится семьёй в комнате 10 квадратных метров и хочет купить домик площадью хотя бы в 20 метров, чтобы нормально пожить. Коллектив сочувствовал, но всё же бил, так как при развитом социализме трудовые подвиги одного вели к страданиям для всех.

Сейчас, к счастью, такого нет — кто хочет, тот зарабатывает, причём не в ущерб другим. В Школе Капитализма, однако, я рассматриваю вопрос с другой стороны. Можно ведь не только зарабатывать больше, можно ещё и тратить меньше. Да, это тоже сложно. Однако если напрячься именно в направлении экономии, то итоговый результат может вознаградить за дополнительные усилия сполна. Цитирую фрагмент из середины статьи (ссылка):



…Рассмотрим пример. Молодая пара зарабатывает на двоих 150 тысяч рублей в месяц, а тратит 50 тысяч, то есть треть.



Зарабатывать по 70-80 тысяч рублей в месяц вполне реально, это средняя зарплата во многих регионах России. Тратить 50 тысяч рублей в месяц тоже реально, так как многие, собственно, на такие деньги и живут. Мы сейчас говорим о двух многомиллионных пластах наших сограждан, которые реально существуют как в статистике, так и в кругу наших с вами знакомых. Нюанс только в том, что это именно два пласта, а не один пласт. Семьи, которые зарабатывают 150 тысяч, тратят тоже 150 тысяч. Семьи, которые тратят 50 тысяч, только 50 тысяч и зарабатывают. Чтобы откладывать 67% дохода в инвестиции, нужен особый взгляд на жизнь, современной культуре глубоко противный.



Теперь считаем исходя из консервативной для современной России доходности в 6% годовых. Через 7 лет такой жизни пара аккумулирует 8,3 млн рублей, которые начинают приносить ей… по 50 тысяч в месяц. Проще говоря, в этот момент молодые ещё люди могут уже перестать работать «за еду» и начать заниматься перспективными проектами с негарантированным доходом — писать книги, тренировать любительскую сборную по футболу, выращивать 10 детей, запускать свой бизнес или вести научные исследования. Или, вариант №2, они могут прожить в режиме накопления не 7 лет, а 20 лет, чтобы набрать 44 млн рублей и получать ежемесячно «пенсию» в 220 тысяч. Этого уже хватит в России на комфортную, расслабленную жизнь.



Конечно, доходность в 6% не гарантирована, но не гарантирована она в обе стороны. В реальной жизни итоговая доходность может составить 3%, однако она может составить и 13%, как повезёт.



Также, разумеется, совсем уж лёгкой прогулка не будет. Придётся напрячься, чтобы заработать 150 тысяч на семью, и придётся напрячься, чтобы прожить на 50 тысяч в месяц — особенно пока дети будут маленькими, и мать семейства засядет на некоторое время в декрет. Однако сверхусилий всё же не потребуется. Можете обвинять меня в отсутствии эмпатии, но я достоверно знаю, что умеренные нагрузки и посильные испытания идут хомо сапиенсам только на пользу. Аналогичным образом я не готов жалеть ни тех, кто бегает по утрам в парке, ни тех, кто отказывается от ночной порции шоколадных эклеров. Это не те страдания, которым стоит сопереживать…