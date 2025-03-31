 

Doom не смогли запустить на процессоре «Байкал»

31.03.2025, 17:33, Разное
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Техноблогеры не смогли запустить игру Doom на компьютере с российским процессором «Байкал» – оказалось, что он не поддерживает ряд специфических инструкций, используемых в игровом движке.

Обычно в таких случаях прибегают к эмуляции, но ведущим специалистам так и не удалось создать эмулятор, который работал бы с приемлемой производительностью.

Первые попытки в этом направлении предприняли ещё в 2019 году, но за прошедшие 6 лет никаких результатов достигнуто не было. С 2022 года над проектом работал американский энтузиаст Ренделл Петерсон, который ранее успешно запустил Doom на обломках инопланетного корабля из «Зоны 51».

– Я справился с троичной логикой, но в случае с «Байкалом» я бессилен, – признался он. – Чтобы решить эту проблему, необходимо пересматривать саму архитектуру процессора или написать игровой движок заново.

Авторы проекта, впрочем, не расстраиваются из-за провала – теперь они намерены запустить игру на мескалиновом кактусе, и уже провели первые успешные эксперименты в этом направлении.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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