 

Прокуратура Москвы – Екатерина Барабаш предстанет перед судом по обвинению “в фейках о ВС РФ”

31.03.2025, 16:45, Новости дня
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31 марта прокуратура Москвы объявила, что кинокритик Екатерина Барабаш предстанет перед судом по обвинению “в распространении фейков о ВС РФ”.

Напомним, что Екатерина Барабаш была задержана 25 февраля, ей предъявили обвинение в “распространении фейков о вооруженных силах РФ”. ТАСС приводил следующее заявление Следственного комитета РФ: “Следственными органами СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Екатерины Барабаш. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). С ней проведены следственные действия, в ходе допроса она признала вину в полном объеме”. В другом сообщении ТАСС было сказано, что Екатерине Барабаш за антивоенные публикации в соцсетях грозит до 10 лет лишения свободы.

26 февраля Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Екатерину Барабаш под домашний арест до 25 апреля 2025 года.

Екатерина Барабаш – журналист и кинокритик. Работала в таких изданиях как “Интерфакс” (откуда была уволена за несогласие с политикой российской власти в 2016 году), Forbes, “Независимая газета”, “Общая газета”, “Такие дела”, газете “День”, на радиостанции “Свобода”. Является сотрудником издания Republic.


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