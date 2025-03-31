 

Кольцо всевластья: Ring Mouse позволит управлять гаджетами движением пальцев

31.03.2025, 16:10, Разное
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За последние годы появилось множество необычных концепций пультов управления в кольце — от весьма громоздких моделей до устройств со встроенной камерой, превращающей стол в сенсорную панель. Но новый гаджет Ring Mouse, представленный на Kickstarter, предлагает более практичное решение, которое действительно удобно в использовании.

Ring Mouse — это Bluetooth-устройство, совместимое со смартфонами, ноутбуками и планшетами. Управлять контентом с его помощью можно простыми жестами пальцев. Пользователь получает возможность комфортно листать ленту в соцсетях, переключать слайды презентаций, масштабировать PDF-файлы, управлять видео и даже запускать запись на камеру.

В отличие от обычных беспроводных мышей, Ring Mouse позволяет взаимодействовать с экраном, не касаясь его. Две кнопки и трекпад обеспечивают необходимое управление, хотя к навигации придется немного привыкнуть. Новинка выполнена из титанового сплава или нержавеющей стали и защищена от брызг и пыли по стандарту IP67, заявленная автономность достигает 10 часов. А 11 доступных размеров обеспечат комфортную посадку на любой палец.

Стартовая цена на Kickstarter за версию из стали составляет 59 долларов, титановая оценена в 79 долларов. В свободной продаже Ring Mouse будет стоить дороже — 109 и 169. Доставка запланирована на июнь, если удастся собрать достаточную сумму на выпуск первой партии.

Источник &#8212 Ring Mouse


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