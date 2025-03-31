Жителей Подмосковья приглашают на “Экологические игры”

Участникам предстоит выполнять различные задания: от поиска

пунктов сбора вторсырья до выявления незаконных свалок. За успешное прохождение

этапов будут начисляться баллы.

«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в

том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников

разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий,

за что будут начисляться баллы. Цель — вовлечь в экологическую повестку как

можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки

вторичных ресурсов. Партнерами проекта выступают более 20 компаний, среди них

крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики», — рассказал

заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по

содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Владислав Мурашов.

Условия участия:

Установить

приложение «Уберу» (есть во магазинах приложений App Store, Google Play, Rustore,

AppGallery).

приложение «Уберу» (есть во магазинах приложений App Store, Google Play, Rustore, AppGallery). Зарегистрироваться.

Выполнять

еженедельные задания и загружать подтверждения.

«Экопросвещение помогает людям обретать новые полезные

привычки и в целом менять образ жизни. Важно, чтобы и дети, и взрослые

понимали, зачем нужен раздельный сбор отходов, как работает экономика

замкнутого цикла, какой вклад в защиту окружающей среды может внести каждый из

них. Экологические игры на базе сервиса «Уберу», которые РЭО устраивает

совместно с Минчистоты Московской области, позволят сделать этот процесс

интересным и наглядным», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Акция продлится до 21 сентября, старт возможен в

любой момент.