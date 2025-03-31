 

Жителей Подмосковья приглашают на “Экологические игры”

31.03.2025, 16:05, Разное
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Участникам предстоит выполнять различные задания: от поиска
пунктов сбора вторсырья до выявления незаконных свалок. За успешное прохождение
этапов будут начисляться баллы.

«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в
том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников
разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий,
за что будут начисляться баллы. Цель — вовлечь в экологическую повестку как
можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки
вторичных ресурсов. Партнерами проекта выступают более 20 компаний, среди них
крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики», — рассказал
заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по
содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Владислав Мурашов.

Условия участия:

  • Установить
    приложение «Уберу» (есть во магазинах приложений App Store, Google Play, Rustore,
    AppGallery).
  • Зарегистрироваться.
  • Выполнять
    еженедельные задания и загружать подтверждения.

«Экопросвещение помогает людям обретать новые полезные
привычки и в целом менять образ жизни. Важно, чтобы и дети, и взрослые
понимали, зачем нужен раздельный сбор отходов, как работает экономика
замкнутого цикла, какой вклад в защиту окружающей среды может внести каждый из
них. Экологические игры на базе сервиса «Уберу», которые РЭО устраивает
совместно с Минчистоты Московской области, позволят сделать этот процесс
интересным и наглядным», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Акция продлится до 21 сентября, старт возможен в
любой момент.


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