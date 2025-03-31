 

Краснодарский охранник отразил масштабную кибератаку на сервера казачества с помощью зелёнки

31.03.2025, 15:33, Разное
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил медалью «Атаман Захарий Чепега» 74-летнего охранника Владимира Куличенко, который сумел пресечь крупную кибератаку на сервера Всероссийского казачьего общества.

– Западные хакеры или, не побоюсь этого слова, «иноагенты» хотели уничтожить нашу историю, однако на их пути встал честный и смекалистый есаул Куличенко, который не побоялся вступить в бой с преступниками и одолел их весьма нетривиальными методами, – написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

Атака на казачьи сервера началась вечером 20 марта – злоумышленники сумели заразить вирусом несколько компьютеров организации. Штатные программисты попытались удалить вредоносное программное обеспечение, однако все попытки восстановить контроль закончились провалом.

– Тут я понял, что нужно действовать дедовскими методами. Попросил клавиатурщиков показать, что именно атакуют эти бандиты. Они сказали, что вирус на жёстком диске. Мы вместе его достали, после чего я обработал его зелёнкой, – сказал охранник.

После того, как жёсткие диски были вновь установлены в системные блоки, никакой активности вирусы уже не проявляли. Процедуру повторили со всеми заражёнными устройствами и уже через два часа все последствия атаки были устранены.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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