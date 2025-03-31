 

Историческое дерево у Белого дома будет срублено по решению Трампа

31.03.2025, 14:40, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что дерево, возраст которого двести лет, на территории Белого дома будет вырублено из-за ухудшения его состояния, пишет AP.

Магнолия находится рядом с изогнутым портиком на южной стороне Белого дома. Это место часто используется для встреч с иностранными лидерами во время официальных визитов, а также является отправной точкой для президентских поездок на вертолете Marine One. По информации с сайта Службы национальных парков, существует легенда, согласно которой президент Эндрю Джексон привез семена магнолии из своего имения возле Нэшвилла, штат Теннесси. Предположительно, дерево было посажено в память о его супруге Рейчел, которая скончалась незадолго до его вступления в должность в 1829 году.

В своей социальной медиа платформе Truth Social президент США Дональд Трамп сообщил, что историческое дерево находится в ужасном состоянии и представляет угрозу безопасности. Трамп добавил, что магнолию заменит другое не менее красивое дерево. Президент также заявил, что древесину “можно использовать для других великих и благородных целей”.

Магнолия была значительно обрезана в 2017 году, во время первого срока Трампа. Также дерево было повреждено в 1994 году, когда небольшой самолет Cessna потерпел крушение на Южной лужайке и врезался в Белый дом.


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