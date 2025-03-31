 

Таяние льдов на Марсе сформировало скрытые каналы и озера

31.03.2025, 14:30, Разное
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Ранее считалось, что примерно три миллиарда лет назад на Марсе было настолько холодно, что подповерхностный лед не мог таять. Однако новые данные свидетельствуют о том, что определенные климатические колебания или геотермальное тепло — внутреннее тепло планеты, возникающее в результате процессов в ее недрах — могло приводить к периодическому таянию основания ледников.

Чтобы выявить возможные следы таяния подледных отложений в северной части земли Аравия, где за последние 500 миллионов лет произошли тысячи мощных извержений вулканов, оставив после себя кратеры, заполненные слоистыми породами, Дан Берман (Dan Berman) и Ребекка Уильямс (Rebecca M. E. Williams) из Планетологического института (США) сосредоточились на изучении кратера диаметром приблизительно 48 километров и прилегающей к нему области.

Проанализировав снимки, полученные с помощью камер, установленных на борту орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, ученые составили подробные цифровые модели рельефа и изучили его особенности.

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Результаты работы, представленной на 56-й Лунной и планетарной научной конференции, проходившей с 10 по 14 марта 2025 года в Вудланде (США), показали, что ледники в отдельных регионах четвертой планеты действительно могли периодически таять у основания, формируя скрытые каналы и озера.

В частности, в некоторых местах рельефные структуры и каналы «шли в гору», чего не бывает, когда вода просто стекает вниз. Такую картину часто объясняют «выталкиванием» тающей воды под ледником. Внутри кратера и рядом с ним также обнаружили следы озерных отложений и морен. Значит, талая вода в регионе скапливалась и образовывала неглубокие водоемы.

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Примыкающая к изученному кратеру область, вероятно, была сформирована отступающим региональным ледником (или системой ледников) путем эрозии и выноса горных пород: когда ледник тает, движущаяся вода может «продавливать» ложе и вымывать осадок, формируя неглубокие долины и углубления.

Если выводы Бермана и Уильямс верны, то около трех миллиардов лет назад в отдельных регионах Марса наблюдалось кратковременное потепление, в результате чего под поверхностью планеты присутствовала талая вода, а периодическое таяние массивов льда формировало скрытые каналы и озера. Результаты новой работы имеют важное значение для планирования будущих исследований и роботизированных миссий.


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