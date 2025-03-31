 

Компания Jetson готовит свой электролет Jetson One к серийному выпуску

31.03.2025, 14:00, Разное
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Серийный летающий электромобиль из концептов и опытных прототипов постепенно превращается в реальность. Калифорнийская компания Jetson готовит к запуску в производство одноместный аппарат класса eVTOL Jetson One, который представляет собой нечто среднее между коммерческим воздушным такси и летающим автомобилем.

Jetson One называют «небесным болидом Фомулы-1». Это электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом/посадкой, способный разгоняться в горизонтальном полете почти до 100 км/ч. У него открытая кабина, он очень компактен и прост в управлении — пилот управляет восемью двигателями с помощью джойстика.

Корпус изготовлен из алюминия и углеродного волокна, благодаря чему его вес составляет всего 86 кг. Одного заряда батареи аппарату хватает на 20 минут полета. Jetson One обладает высокой маневренностью (он может двигаться даже задним ходом) и безопасен — он способен автоматически стабилизироваться при отказе ротора и перераспределять мощность на другие двигатели. С помощью лидара Jetson One обходит препятствия и обладает функцией автоматической посадки.

Компания уже принимает заказы на серийную версию. Чтобы занять место в очереди на покупку, необходимо внести залог в размере $8000. Окончательная цена — $128 000, все предзаказы на 2025 и 2026 год уже раскуплены.

Источник &#8212 Jetson


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