CNN: администрация Трампа продолжает использовать алгоритмы оценки разнообразия, оставшиеся от предшественников

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает использовать алгоритмы оценки разнообразия и инклюзивности (DEI) крупных компаний и подрядчиков, которые остались от предыдущей администрации.

Разница заключается лишь в том, как трактуются результаты – если при Байдене власти не сотрудничали с компаниями, у которых индекс DEI был ниже 75 пунктов, то при Трампе в чёрный список попадает бизнес, у которого индекс DEI превышает этот порог.

Первоначально об этом сообщил телеканал CNN, а затем вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил использование алгоритмов.

– Мы благодарны предыдущей администрации за то, с какой тщательностью они подошли к этому вопросу. Индекс DEI – это отличный индикатор того, заражена ли компания левым экстремизмом, – сказал он. – Мы буквально в одном месте изменили плюс на минус и получили хороший инструмент для выявления тех, с кем мы не должны иметь дел.

Чтобы единомоментно не лишиться многих поставщиков, в администрации предложили следующий вариант: даже если значение индекса превышает 75 баллов, акционеры могут дать письменное обязательство устранить проявления инклюзивности и разнообразия в компании в течение 30 дней, и тогда с ними не будут разрывать контракты. Крупным компаниям дадут 90 дней, но потребуют предоставить план ликвидации DEI.

Источник CNN в администрации утверждает, что бизнесу также придётся уволить нанятых по программам разнообразия американцев, даже если они хорошие специалисты и целиком соответствуют занимаемой должности.

– К счастью, число таких случаев очень невелико, – добавил он.

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