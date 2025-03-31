 

CNN: администрация Трампа продолжает использовать алгоритмы оценки разнообразия, оставшиеся от предшественников

31.03.2025, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает использовать алгоритмы оценки разнообразия и инклюзивности (DEI) крупных компаний и подрядчиков, которые остались от предыдущей администрации.

Разница заключается лишь в том, как трактуются результаты – если при Байдене власти не сотрудничали с компаниями, у которых индекс DEI был ниже 75 пунктов, то при Трампе в чёрный список попадает бизнес, у которого индекс DEI превышает этот порог.

Первоначально об этом сообщил телеканал CNN, а затем вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил использование алгоритмов.

– Мы благодарны предыдущей администрации за то, с какой тщательностью они подошли к этому вопросу. Индекс DEI – это отличный индикатор того, заражена ли компания левым экстремизмом, – сказал он. – Мы буквально в одном месте изменили плюс на минус и получили хороший инструмент для выявления тех, с кем мы не должны иметь дел.

Чтобы единомоментно не лишиться многих поставщиков, в администрации предложили следующий вариант: даже если значение индекса превышает 75 баллов, акционеры могут дать письменное обязательство устранить проявления инклюзивности и разнообразия в компании в течение 30 дней, и тогда с ними не будут разрывать контракты. Крупным компаниям дадут 90 дней, но потребуют предоставить план ликвидации DEI.

Источник CNN в администрации утверждает, что бизнесу также придётся уволить нанятых по программам разнообразия американцев, даже если они хорошие специалисты и целиком соответствуют занимаемой должности.

– К счастью, число таких случаев очень невелико, – добавил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Особая экономическая зона «Алабуга»: от беспилотников до спутников Юпитера

31.03 / Doom не смогли запустить на процессоре «Байкал»

31.03 / Искусственный интеллект научили предсказывать поведение атомов

31.03 / Кольцо всевластья: Ring Mouse позволит управлять гаджетами движением пальцев

31.03 / Жителей Подмосковья приглашают на “Экологические игры”

31.03 / Краснодарский охранник отразил масштабную кибератаку на сервера казачества с помощью зелёнки

31.03 / Анализ данных «Чандры» показал, как древняя сверхновая превратилась в черную дыру

31.03 / Таяние льдов на Марсе сформировало скрытые каналы и озера

31.03 / Компания Jetson готовит свой электролет Jetson One к серийному выпуску

31.03 / Генетики обнаружили дольше всех существовавшую группу охотников-собирателей в Западной Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика