Генетики обнаружили дольше всех существовавшую группу охотников-собирателей в Западной Европе

Миграция южан в Европу сопровождалась переходом от охоты и собирательства к земледелию. Ученые проследили это не только по археологическим данным, но и по ДНК. В геноме европейцев эпохи неолита росла доля анатолийской компоненты. Но так было не везде. К примеру, на территории Балтии и Скандинавии земледелие прижилось гораздо позже, а местами произошел возврат к прежнему образу жизни.

В этот раз исследователи во главе с Дэвидом Райхом, представляющим Гарвардский университет и Гарвардскую медицинскую школу в США, а также Венский университет в Австрии, обратили внимание на дельту Рейна и Мааса. Это чрезвычайно влажное место расположено на территории современных Голландии, Бельгии, севера и северо-запада Германии.

Согласно археологическим данным, примерно 5500 лет до нашей эры в регион пришли носители земледельческой культуры линейно-ленточной керамики — генетические и культурные потомки анатолийцев. Они заселили самый юг дельты с плодородными лессами, но экспансия не состоялась. Охотники-собиратели задержались на богатых водой ландшафтах гораздо дольше, чем в центре Европе. Анализ древней ДНК помог уточнить детали этого необычного явления. Статья об этом размещена на сайте электронного архива научных статей и препринтов по биологии bioRxiv.org.

География потомков охотников-собирателей между 4500-2500 до нашей эры. Чем темнее цвет, тем больше доля ДНК охотников-собирателей / © Iñigo Olalde et al., biorxiv.org, 2025

Исследователи получили полногеномные данные 41 человека для анализа более миллиона однонуклеотидных полиморфизмов (снипов). Возраст останков охватывал период с 8500 до 1700 лет до нашей эры. Анализ дополнили опубликованными данными о ДНК 68 человек.

Выяснилось, что неолитические обитатели дельты Рейна и Мааса генетически ближе к охотникам-собирателям эпохи мезолита, чем земледельцам. Это подтвердил анализ методом qpAdm, показывающим доли разных предковых популяций. Так, два генома, принадлежащие матери и дочери, — полностью местные, у других эта доля не опускалась ниже 35 процентов. Смешение генов охотников-собирателей и земледельцев продолжалось еще 1500 лет в стабильных пропорциях: 40-50 и 50-60 процентов соответственно.

Интересно, что ДНК земледельцев передавалась главным образом по женской линии. Все 42 мужских генома эпохи неолита происходили от мезолитических охотников-собирателей.

Хронология наследственности охотников-собирателей дельты Рейна и Мааса, вычисленная методом qpAdm / © Iñigo Olalde et al., biorxiv.org, 2025

Только у троих обнаружили «степное наследие» через культуру шнуровой керамики. Один из мужчин, живший 2852-2574 года до нашей эры, — носитель весьма редкой для такого возраста гаплогруппы R1b-U106. Это один из самых древних образцов за пределами Балтии и Богемии. Авторы статьи уверены, что это признак одной из самых ранних волн миграций культуры шнуровой керамики.

В 13 других образцах, возрастом 2500 лет до нашей эры, обнаружили большую долю ДНК носителей традиции колоколовидных кубков, генетически связанной с культурой шнуровой керамики. Это говорит о довольно быстром прибытии в дельту Рейна и Мааса новых людей — потомков степных культур, принесших новые технологии бронзового века.

Причем здесь сложился уникальный генетический паттерн представителей традиции колоколовидных кубков, вобравший в себя гены первых анатолийских фермеров и потомков ямников и замешанный на местном субстрате охотников-собирателей.

Родственная близость образцов из культур шнуровой керамики и Флаардинген. Круги — это археологические памятники. Размер круга зависит от доли исследованных образцов. Серые круги указывает на памятники возрастом 3000-2000 лет до нашей эры без связи с культурами шнуровой керамики и Флаардинген / © Iñigo Olalde et al., biorxiv.org, 2025

Авторы статьи пришли к выводу, что в дельте Рейна и Мааса популяция колоколовидных кубков складывалась независимо от популяции на Иберийском полуострове. Эти группы затем распространились по северо-западу Европы, включая Британию, где заменили почти все местное население.

В работе применили еще один метод — анализ сегментов генома, идентичных по происхождению (identical by descent, IBD). Он позволяет определить степень родства между индивидами. До недавнего времени это было доступно только для современных людей, но теперь его адаптировали и для сильно деградировавших образцов.

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naked-science.ru

В образцах эпохи неолита нашлись довольно крупные общие сегменты, длиной более 12 сантиморганов. Это говорит о том, что общие предки жили в пределах 10 поколений. Вероятно, популяции в этом регионе были тесно связаны генетически: например, через частые браки или миграции.

Самый потрясающий пример — общий сегмент длиной 50 сантиморганов между человеком из Блэттерхёле (запад Германии) и парой отец — дочь из Мон-Эме (север Франции). Это дядя и племянник либо дальние кузены. Еще удивительнее родственная связь одного из представителей неолитической культуры Флаардинген с индивидом из Самарской области России.